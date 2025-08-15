Solo para curiosos: cuál es el origen del nombre que lleva la Provincia de Jujuy y qué significa

provincia de jujuy (2) Al iniciarse la conquista española, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los ocloyas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia.

El origen del nombre de la Provincia de Jujuy

Según el sitio COMUNICA, el nombre de Jujuy es de origen incierto, posiblemente venga del aymara 'Sipi-Sipi,' que significa 'caballete entre dos aguas.' También está vinculado al quechua 'xuxuyoc,' designando a un funcionario inca. La provincia destaca por su ubicación entre los ríos Grande y Chico.

Se cree que el término “Jujuy” proviene de la lengua de los pueblos originarios que habitaban la zona, en particular de los omaguacas y otros grupos andinos que vivían en el actual territorio jujeño. Su etimología más aceptada indica que deriva de la palabra kakuy, que era el nombre antiguo del territorio y que los exploradores deletrearon erróneamente como "Jujuy". Según esta teoría, el kakuy es un ave que frecuenta los bosques.

Algunos historiadores, sin embargo, sostienen que el nombre hacía referencia a un río o lugar sagrado, ya que muchas denominaciones indígenas describían elementos de la naturaleza. También se cree que podía aludir al sonido del agua o a un punto geográfico de relevancia para las comunidades locales.

provincia de jujuy (1) En cada rincón de Argentina, los nombres de sus provincias son más que meras etiquetas geográficas; son cápsulas del tiempo que nos transportan a épocas de conquistas, resistencia, renacimiento y exploración.

Características de la provincia de Jujuy