Tiene solo cuatro letras: el nombre que no se registra en Argentina desde hace más de 88 años

Civil niños registro Los nombres elegidos para los bebés suelen tener relación con los abuelos, el padre o algún familiar muy querido Foto gentileza univision.com

Los datos fueron proporcionados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que contabiliza 29.088 nombres exclusivos, reflejo de la diversidad cultural, la inventiva de los padres o, en ocasiones, de errores ortográficos que se perpetuaron en las inscripciones.

El curioso nombre de varón que lleva más de 88 años sin usarse en Argentina tiene múltiples significados y solo cuatro letras. De acuerdo al Registro Nacional de las Personas, más de 29 mil argentinos llevan nombres que solo fueron registrados una vez y, entre ellos, figura un nombre con raíces culturales y un significado asociado a la fuerza y el liderazgo que no se repite desde 1937.

¿Qué significa el nombre “Toto”?

El nombre “Toto” tiene connotaciones positivas en varias culturas, vinculándose con la fuerza, la protección y, en algunos casos, el liderazgo, indicando características de una persona con influencia y relevancia.

También se le atribuye la connotación de líder, representando a una persona importante o influyente, según algunas culturas. Tiene característica de ser un nombre breve y cariñoso, que en ciertos contextos puede ser utilizado como diminutivo o apodo, pero que en sí mismo refleja cualidades positivas.

“Toto” tiene orígenes diversos según la cultura y el contexto en que se utilice. En algunos casos, es utilizado como un diminutivo o apodo afectuoso derivado de nombres italianos como Salvatore o Antonio, que son muy comunes en países de habla italiana y en comunidades con raíces italianas.

En ese sentido, en algunas culturas africanas y polinesias, “Toto” puede tener significados propios, por lo general relacionados con la juventud o lo pequeño, ya que en varios idiomas la palabra “Toto” significa “pequeño” o “niño”.

¿Qué expresa la ley para poder registrar un nombre en la Argentina?

La legislación argentina sobre el registro de nombres está contenida en la Ley de Nombre de las Personas y en el Código Civil y Comercial. De acuerdo a la legislación, las normativas establecen que cada persona puede tener hasta tres prenombres que deben ser apropiados para evitar que parezcan extravagantes o que sean nombres ridículos. Por otra parte, no está permitido que los nombres coincidan con los de hermanos vivos para evitar confusiones.

Civil niños anotado Se usó por única vez en 1937 y tiene múltiples significados: el nombre de varón que no se registra en Argentina desde hace más de 88 años Foto gentileza elconfidencial.com

Con respecto a los apellidos, la ley determina que se asignan por acuerdo entre los padres, pudiendo elegir uno o ambos. En caso de desacuerdo, el Registro Civil de las Personas decide mediante un sorteo que se realiza en el momento de la identificación. Para los niños adoptados, existen reglas específicas que en algunos casos permiten conservar el apellido de origen.

La legislación intenta en este caso asegurar el derecho a la identidad de cada ciudadano, evitando abusos y preservando la seriedad en el registro de nombres.