Atención: esta es la pregunta "tramposa" que realizan los agentes de tránsito en los controles

En consecuencia, el agente podría labrar un acta de infracción basándose en la propia declaración del conductor, sin necesidad de mayores comprobaciones.

Ante esta situación, la sugerencia es no admitir ninguna falta. La respuesta más adecuada y neutral es simplemente:“No sé, ¿me podría indicar el motivo de la detención?”

De esa forma, el automovilista evita complicaciones y obliga al agente a explicar la causa concreta del control o la supuesta infracción.

agentes2 Pregunta capciosa. Los agentes de tránsito suelen hacer una pregunta con cierta trampita.

Más allá de esta estrategia, los especialistas remarcan que lo fundamental en cualquier control es mantener la calma, responder con respeto y colaborar con la entrega de la documentación solicitada. Una actitud hostil o desafiante solo puede agravar el escenario.

Controles de tránsito: estos son los papeles y documentos que tenés que llevar

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia de conducir vigente.

Cédula verde (sin vencimiento, física o digital mediante la app Mi Argentina).

Comprobante de seguro automotor.

VTV o RTO vigente, según la jurisdicción.

Comprobante de pago del impuesto automotor (patente), exigido en algunas provincias.

Elementos de seguridad obligatorios: matafuego cargado y balizas portátiles

Fuente: tn.com.ar