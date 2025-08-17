Quini 6: los números ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto de 2025

02 - 06 - 07 - 30 - 40 - 43

LA SEGUNDA

25 - 26 - 28 - 33 - 34 - 35

REVANCHA

04 - 12 - 07 - 22 - 40 - 44

SIEMPRE SALE

05 - 10 - 11 - 17 - 24 - 34

POZO EXTRA

02 - 04 - 06 - 07 - 12 - 17 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 - 33 - 34 - 35 - 40 - 43 - 44

Ganadores de los sorteos del Quini 6

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.380.486.781,80

TRADICIONAL 5 aciertos, 12 ganadores $2.464.705,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.016 ganadores $8.733,21

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.694.843.375,40

SEGUNDA 5 aciertos, 10 ganadores $2.957.646,60

SEGUNDA 4 aciertos, 656 ganadores $13.525,82

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $606.568.716,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 52 ganadores $5.096.214,69

POZO EXTRA 6 aciertos, 1.907 ganadores $55.060,30

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar de quiniela que pertenece a la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe. En Argentina, el Quini 6 es uno de los juegos de quiniela más populares.

¿Cómo se juega el Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 46. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 se sortea los miércoles y los domingos, ambos sorteos comienzan a las 21.15