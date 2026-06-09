Nahir Galarza desde la cárcel: "Mis padres me obligaron a realizarme un aborto"

Nahir Galarza: "No sería capaz hoy de hacer lo que hice"

La joven de 27 años dijo además "no sería capaz hoy de hacer lo que hice". Según explicó, aquel fatal desenlace ocurrió en el marco de una gran violencia entre ambos: "Un momento que se dio en base a una discusión donde Fernando reaccionaba muy mal contra mí. Él se ponía muy violento, me golpeaba, entonces fue así que empezó la situación", aseguró.

En ese sentido, aseguró que ella misma se desconoce al mirar hacia atrás y que su inmadurez emocional jugó un papel letal. "Hoy puedo decir que no soy la misma persona que cuando tenía 19 años. No sería capaz hoy de hacer lo que hice", profundizó.

Luego detalló: "Lo veo a la distancia como si hubiera sido otra persona", frase quye repitió en varios pasajes de la entrevista, haciendo referencia así a un sentimiento de extrañamiento y que se trata de un tema recurrente que trata con su psicóloga.

Nahir Galarza confesó que dos meses antes del asesinato fue obligada a abortar

Nahir Galarza confesó un doloroso episodio previo al crimen: aseguró que, dos meses antes del asesinato, fue obligada por sus padres a realizarse un aborto de un embarazo que sospechaba era de Fernando, una decisión que, según sus propias palabras, le costó "muchísimo" y le sigue doliendo hasta el día de hoy.

A lo largo de la entrevista sostuvo que la madurez alcanzada durante estos años le permitió revisar sus conductas desde una perspectiva crítica que antes no poseía. "Ahora tengo noción de las cosas", señaló y reflexionó: "Todos los días me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona".

Galarza subrayó que el peso psicológico no desaparece con el paso del tiempo, sino que se trata de algo presente en cada jornada: "Es algo que llevás todos los días".

Consultada acerca de si le diría algo a la familia Pastorizzo, aclaró que durante el proceso judicial intentó acercarse a la familia, pero ese encuentro nunca llegó a concretarse. "Lo intenté hacer antes del juicio", recordó, pero la propuesta fue rechazada. "No quisieron y lo comprendí totalmente", afirmó.

Nahir Galarza 2 Nahir Galarza hizo tremendas confesiones desde la cárcel.

La vida de Nahir Galarza en la cárcel: yoga, novio y estudio

Nahir detalló que se encuentra cursando el último año de la carrera de Psicología Social, hace yoga, gimnasia e incluso da clases a sus compañeras.

También reveló que, tras varios años de trabajo personal para volver a confiar, logró formar pareja con otro interno condenado a ocho años de prisión a quien conoció en la facultad dentro del penal.

Al final la entrevista, la joven de 27 años fue consultada sobre cómo le gustaría quedar en la memoria colectiva tras todo lo sucedido y la masiva exposición mediática (incluyendo la reciente película sobre su caso), su respuesta fue lapidaria: "Preferiría que no me recuerden. Ser anónima. Tampoco entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal".