Nahir Galarza y sus amores tras las rejas: del hijo de un capo narco al misterioso enamorado de Madrid

Nahir Galarza: por qué está presa y una condena que quedó firme

Para entender su presente, encerrada en la cárcel, hay que remontarse al 29 de diciembre de 2017. Aquella madrugada, en Gualeguaychú, Fernando Pastorizzo (20) fue hallado muerto con dos disparos. Nahir Galarza, que entonces tenía 19 años, confesó inicialmente el hecho, aunque luego cambió su versión alegando que los disparos fueron "accidentales" y, años más tarde, acusó a su propio padre de ser el autor del crimen.

La Justicia fue tajante: en 2018 fue condenada a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, al considerarse probado que mantenían una relación de pareja. En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia, lo que significa que Nahir Galarza recién podría recuperar su libertad en el año 2052, cuando tenga 54 años.