Desde que ingresó a la Unidad Penal N°6 de Paraná, la vida de Nahir Galarza ha estado bajo una lupa constante. Mientras su defensa agotaba las instancias judiciales —con el reciente rechazo de la Corte Suprema a revisar su condena—, la joven entrerriana ocupó los titulares no solo por sus intentos de cambiar el rumbo de la causa, sino por su vida sentimental en el encierro de la cárcel.
Nahir Galarza y sus amores tras las rejas: del hijo de un capo narco al misterioso enamorado de Madrid
A ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza cumple prisión perpetua en la cárcel de Entre Ríos. La joven sigue siendo noticia por sus novios
Nahir Galarza: por qué está presa y una condena que quedó firme
Para entender su presente, encerrada en la cárcel, hay que remontarse al 29 de diciembre de 2017. Aquella madrugada, en Gualeguaychú, Fernando Pastorizzo (20) fue hallado muerto con dos disparos. Nahir Galarza, que entonces tenía 19 años, confesó inicialmente el hecho, aunque luego cambió su versión alegando que los disparos fueron "accidentales" y, años más tarde, acusó a su propio padre de ser el autor del crimen.
La Justicia fue tajante: en 2018 fue condenada a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, al considerarse probado que mantenían una relación de pareja. En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia, lo que significa que Nahir Galarza recién podría recuperar su libertad en el año 2052, cuando tenga 54 años.
Los hombres de la vida de Nahir Galarza en la cárcel
A pesar del aislamiento, Nahir Galarza ha tenido vínculos que trascendieron lo mediático. Estos son los casos más conocidos:
- Matías Caudana: El primer novio oficial. Fue el vínculo más documentado. Caudana, hijo de un conocido líder narco de la zona, la conoció en 2019 cuando él visitaba a su abuela en el mismo penal. Tras ser absuelto en una causa de narcotráfico, él continuó visitándola y le dedicó románticos posteos en redes sociales. “Te amo mi amor, sos la más hermosa”, llegó a escribir en Facebook. La relación tuvo idas y vueltas, incluyendo rumores de embarazo que fueron desmentidos, hasta que finalmente se terminó.
- El “enamorado” de Madrid: En los últimos años, el misterio rodeó la llegada de lujosos ramos de rosas rojas al penal cada San Valentín o en sus cumpleaños. Se supo que el remitente es un hombre de nacionalidad italiana que vivía en Madrid y que, tras años de enviarle obsequios y cartas, decidió mudarse a Argentina para estar más cerca de ella. Aunque en el entorno de Nahir Galarza aclararon que es un “enamorado” y no un novio formal, las visitas son frecuentes.çç
- Otras versiones y desmentidas: A lo largo de su encierro, también se la vinculó sentimentalmente con otros internos y personas del exterior, aunque Nahir Galarza siempre ha mantenido un perfil esquivo con la prensa respecto a su intimidad, salvo cuando las fotos se filtran a través de redes sociales que ella misma, en ocasiones, logró utilizar.
Nahir Galarza: un futuro tras los muros
Hoy, Nahir Galarza pasa sus días enfocada en sus estudios y en mantener su rutina dentro de la cárcel de mujeres de Paraná, Entre Ríos. Con la vía judicial prácticamente cerrada en el país, su única esperanza reside en organismos internacionales, mientras su historia sigue alimentando documentales y películas que intentan descifrar qué hay detrás de la mirada de la joven que conmovió a un país.