El árbol que se puede cultivar en maceta y es apto para principiantes

Polyscias scutellaria Es probable que cada dos años necesite un trasplante.

Una de sus particularidades más llamativas es que sus hojas suelen tener bordes con tonalidades púrpuras o rojizas, y crecen de forma compacta a lo largo de las ramas. Esto genera una silueta vertical y estilizada, ideal para decorar rincones estrechos donde otras plantas más voluminosas no cabrían.

Cuidados básicos del árbol para mantenerlo en maceta

Mantener un Polyscias Fabian sano es más sencillo de lo que parece. Para que prospere en interiores o balcones protegidos, tienes que seguir estas claves:

Luz: prefiere la luz indirecta brillante. Un exceso de sol directo puede quemar sus hojas, pero la falta de luz hará que estas se caigan.

Riego: es fundamental dejar que la capa superior del sustrato se seque entre riegos. El exceso de agua es su mayor enemigo, por lo que una maceta con buen drenaje es obligatoria.

Humedad: al ser tropical, ama la humedad ambiental. Si vives en una zona seca, agradecerá que pulverices sus hojas de vez en cuando.

Temperatura: no tolera bien el frío extremo ni las corrientes de aire. Mantenerlo en un ambiente estable es el secreto de su longevidad.

Esta planta va a agradecer que se abone cada dos meses durante la temporada de crecimiento.

Su crecimiento lento lo hace ideal para macetas, ya que no necesitará trasplante con frecuencia. Con apenas un poco de atención, este árbol se convertirá en el protagonista de tu colección botánica.