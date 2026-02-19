Conoce el mejor árbol para cultivar en maceta: tiene deliciosos frutos y es superresistente

Muchas veces creemos que solo teniendo un jardín podemos tener árboles, pero también se pueden cultivar en macetas sin dificultades. En este artículo exploramos cuál es el mejor árbol para cultivar en recipientes y maceteros, y transformar tu terraza o balcón en un paisaje digno de admirar.
La Olea europaea conocida popularmente como olivo, es un árbol resistente del oriente Mediterráneo. Por eso, en los últimos años se ha convertido en una de las plantas favoritas por las interioristas. Además, cultivada en maceta es una planta que decora mucho y que se puede incorporar en multitud de estancias.
Si te apetece tener este árbol frutal en maceta en tu salón, o en cualquier otra estancia del hogar, a continuación te compartimos una guía de consejos para que lo cuides correctamente y puedas disfrutar de sus deliciosas olivas o aceitunas.
Cómo cuidar un árbol de olivo en maceta
Según los expertos de Hogarmania, el olivo "es resistente a la sequía, lo que lo hace perfecto para crecer en macetas, siempre y cuando disponga de espacio suficiente". A la hora de escoger la especie, podemos optar por los de forma arbustiva, que pueden llegar a crear mucho ramaje y, por otro lado, los que tienen un tronco central y se expande la copa.
Este árbol requiere pleno sol y un clima templado para recer y producir una buena cosecha. Lo ideal es que reciba entre seis y ocho horas de sol al día. También, se puede cultivar en el interior de casa, siempre y cuando se coloque cerca de un ventanal, o directamente en el balcón.
El olivo es una planta altamente resistente a la sequía, así que es perfecta para la jardinería de bajo consumo de agua. La frecuencia de riego depende de las condiciones climáticas locales pero, al estar en maceta, necesita un poco más de agua que si estuviera en el suelo del jardín.
La clave para que el cultivo sea exitoso está en el tipo de sustrato. Lo ideal es optar por sustratos universales, que suelen estar hechos de turba y compost, así que son ligeros y aireados.
Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, tu árbol de olivo crecerá sano y fuerte en tu jardín de interior. Una vez conocidas las claves del cuidado, descubre el placer de tener una porción del Mediterráneo en casa.