Conoce el mejor árbol para cultivar en maceta: tiene deliciosos frutos y es superresistente

olivo en casa La mejor época para cultivar un árbol de olivo es durante el otoño o principios de primavera.

Cómo cuidar un árbol de olivo en maceta

Según los expertos de Hogarmania, el olivo "es resistente a la sequía, lo que lo hace perfecto para crecer en macetas, siempre y cuando disponga de espacio suficiente". A la hora de escoger la especie, podemos optar por los de forma arbustiva, que pueden llegar a crear mucho ramaje y, por otro lado, los que tienen un tronco central y se expande la copa.

Este árbol requiere pleno sol y un clima templado para recer y producir una buena cosecha. Lo ideal es que reciba entre seis y ocho horas de sol al día. También, se puede cultivar en el interior de casa, siempre y cuando se coloque cerca de un ventanal, o directamente en el balcón.

El olivo es una planta altamente resistente a la sequía, así que es perfecta para la jardinería de bajo consumo de agua. La frecuencia de riego depende de las condiciones climáticas locales pero, al estar en maceta, necesita un poco más de agua que si estuviera en el suelo del jardín.

olivo en maceta en el jardin Los olivos necesitan pleno sol para crecer de forma adecuada y producir frutos.

La clave para que el cultivo sea exitoso está en el tipo de sustrato. Lo ideal es optar por sustratos universales, que suelen estar hechos de turba y compost, así que son ligeros y aireados.

Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, tu árbol de olivo crecerá sano y fuerte en tu jardín de interior. Una vez conocidas las claves del cuidado, descubre el placer de tener una porción del Mediterráneo en casa.