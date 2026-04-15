3 árboles que inundan de perfume el jardín y se pueden cultivar en maceta

Si quieres cultivar esta especie en maceta, es importante conseguir un recipiente grande, con múltiples orificios de drenaje. Además, debes posicionar el árbol en un sitio de pleno sol o semisombra.

Tilo

Este árbol es valorado por su gran porte, su sombra generosa y su inconfundible aroma. En su madurez, puede alcanzar entre los 20 y 30 metros de altura. Solo puede ser cultivado en maceta, en sus inicios, ya que con el paso del tiempo necesita más espacio para desarrollar sus raíces.

tilo El género Tilia comprende más de 30 especies.

La flor de tilo libera un aroma dulce, suave y muy agradable que envuelve grandes extensiones del entorno. Además, es muy utilizada en infusiones, así que puedes cosechar un puñado de flores, esperar que se sequen y hacer tus propias infusiones.

Árbol de la nieve

Es un árbol de porte pequeño, ideal para jardines chicos y medianos. Su altura madura oscila entre tres y siete metros. Su forma natural armoniosa hace que raramente necesite podas drásticas. Se puede mantener en macetas grandes para controlar su desarrollo.

arbol laurel nieve El árbol de nieve, también llamado laurel de nieve, es una especie ornamental cada vez más buscada.

Su floración ocurre a fines de la primavera y son cascadas de flores blancas, que a la distancia lucen como nieve recién caída. Es perfecto para los que buscan un perfume sutil.