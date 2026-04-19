Caca de perro en el árbol limonero: la verdad sobre un mito que puede ser peligroso

Por otro lado, el limonero prefiere suelos con un pH equilibrado. Los desechos de mascotas son extremadamente ácidos y contienen niveles de nitrógeno tan concentrados que pueden llegar a "quemar" las raíces jóvenes del árbol.

Mientras que el abono orgánico atrae lombrices beneficiosas, la materia fecal de carnívoros atrae moscas, larvas y otros vectores de enfermedades que afectan la higiene de tu jardín y la calidad de vida en tu hogar.

perro, que significa, caca La caca de perro no debe ser utilizada en los árboles.

Aunque la intención de reciclar sea buena, la caca de perro debe desecharse de manera adecuada y nunca utilizarse en plantas frutales. De lo contrario, lo único que harás es generar problemas en tu limonero.

Elementos para abonar tu limonero de forma segura

Si estás buscando elementos caseros para abonar tu árbol limonero, puedes recurrir a los elementos que se muestran a continuación: