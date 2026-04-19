Caca de perro en el árbol limonero: la verdad sobre un mito que puede ser peligroso

En el mundo de la jardinería casera, circulan consejos que pasan de generación en generación como verdades absolutas. Uno de los más extendidos es el de utilizar los desechos de las mascotas como fertilizante. Sin embargo, no debe realizarse en el árbol limonero.
La creencia popular nace de una lógica simple pero incompleta: si el estiércol de vaca o de caballo es excelente para el árbol, el de perro también debería serlo, pero lo cierto es que hay una gran diferencia.
Por qué no se debe colocar caca de perro en el árbol limonero
Las heces de perro pueden contener parásitos como Toxocara canis o bacterias como E. coli y Salmonella. A diferencia del compost profesional que alcanza altas temperaturas para eliminar estos microorganismos, enterrar los desechos directamente en el limonero permite que estos patógenos sobrevivan.
Por otro lado, el limonero prefiere suelos con un pH equilibrado. Los desechos de mascotas son extremadamente ácidos y contienen niveles de nitrógeno tan concentrados que pueden llegar a "quemar" las raíces jóvenes del árbol.
Mientras que el abono orgánico atrae lombrices beneficiosas, la materia fecal de carnívoros atrae moscas, larvas y otros vectores de enfermedades que afectan la higiene de tu jardín y la calidad de vida en tu hogar.
Aunque la intención de reciclar sea buena, la caca de perro debe desecharse de manera adecuada y nunca utilizarse en plantas frutales. De lo contrario, lo único que harás es generar problemas en tu limonero.
Elementos para abonar tu limonero de forma segura
Si estás buscando elementos caseros para abonar tu árbol limonero, puedes recurrir a los elementos que se muestran a continuación:
- Humus de lombriz: es el fertilizante orgánico por excelencia para cítricos.
- Compost vegetal: restos de frutas, verduras y café (bien procesados).
- Fertilizantes NPK: productos específicos que aportan Nitrógeno, Fósforo y Potasio en las dosis justas.