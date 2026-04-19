La ciudad de Puerto Madryn se encuentra conmocionada tras confirmarse una tragedia doméstica que terminó con la vida de un vecino de 65 años. El hecho, que ocurrió el pasado viernes 17 de abril, tuvo como protagonistas a tres canes de una familia, que comenzaron a pelearse.
Tragedia inesperada: un hombre murió desangrado intentando separar a sus perros
A pesar de que el hombre logró soltarse y caminar hacia el interior de su casa, la mordida de su perro no le dio margen de tiempo. Los detalles de la tragedia
Ante el altercado provocado por los perros, originarios de la raza Bull Terrier, el hombre, identificado como M.D, quiso intervenir en la pelea, pero uno de sus amigos peludos le provocó una gran herida en el muslo izquierdo.
Un hombre murió al intentar separar a sus perros en Puerto Madryn
Lamentablemente, la herida alcanzó la zona inguinal y seccionó la arteria femoral, provocando una herida de gravedad irreversible en cuestión de segundos.
A pesar de que el hombre logró soltarse y caminar hacia el interior de su casa ubicada en la calle Espora para buscar ayuda, la magnitud de la hemorragia no le dio margen de tiempo. La pérdida masiva de sangre le provocó un shock hipovolémico y una descompensación inmediata.
Cuando el personal de emergencias llegó al domicilio en Puerto Madryn, solo pudieron constatar el deceso. La fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Ivana Berazategui, junto con el personal de Criminalística, trabajaron en la escena para reconstruir la secuencia de esta tragedia.
Qué hacer si tus perros se pelean
Los expertos en comportamiento animal sugieren que, ante una riña, nunca se debe intentar separar a los animales con las manos o el cuerpo, ya que el perro entra en un estado de "redirección de la agresión" donde muerde lo primero que tiene cerca.
En el caso de que tus perros comiencen a pelearse, nunca debes meterte tú mismo. Se recomienda el uso de ruidos fuertes, agua a presión o interponer objetos sólidos (como maderas o puertas) para dividir a los animales sin exponer la integridad física humana.