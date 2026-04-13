El limonero es uno de los frutales más queridos en los hogares, pero al llegar el otoño, muchos aficionados a la jardinería cometen errores críticos con el riego. A medida que las temperaturas bajan, las necesidades hídricas de este árbol cambian.
Árbol limonero: cada cuánto tiempo hay que regarlo en otoño y cuál es la forma correcta de hacerlo
El riego del árbol limonero en otoño es fundamental para la producción de frutos y los grandes beneficios que puedes obtener. Descubre cómo hacerlo, en la nota
La popularidad de este árbol se debe específicamente a la gran cantidad de beneficios que puede ofrecer mucho más allá del jardín. Por ejemplo, puedes crear productos de limpieza caseros gracias a los limones del árbol.
Cada cuánto tiempo se recomienda regar el limonero en otoño
A diferencia del verano, donde el calor exige agua casi diaria, en otoño la clave es la moderación. La frecuencia ideal suele ser cada 10 o 15 días, pero siempre dependerá de la humedad del suelo.
Las raíces del árbol pueden buscar humedad más profundo, por lo que aguanta un poco más la sequía. Los riegos deben ser profundos (mucha agua de una vez) para que llegue al fondo.
En el caso de que tu limonero esté en una maceta, debes vigilarlo más rápido, porque la tierra se seca mucho más. Asegurate siempre de que la maceta tenga buen drenaje.
Mantener un equilibrio en el riego durante esta estación de transición garantizará que tu árbol soporte mejor el invierno y florezca con fuerza en primavera.
Cómo regar el árbol limonero correctamente
Para que tu árbol crezca sano y produzca frutos de calidad, sigue estos pasos:
- Riego profundo: es preferible un riego abundante y espaciado que mojar la superficie a diario.
- Evita el tronco: el agua debe dirigirse a la zona de goteo (debajo de la copa), nunca directamente al tronco para evitar hongos.
- Drenaje eficiente: asegurate de que el suelo no se encharque, ya que el exceso de agua es el principal enemigo del limonero.
Por último, la mejor técnica para comprobar si el limonero necesita riego es la de la "prueba del dedo": si la tierra está seca a 5 cm de profundidad, es momento de aportar agua.