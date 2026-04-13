Árbol limonero: cada cuánto tiempo hay que regarlo en otoño y cuál es la forma correcta de hacerlo

Las raíces del árbol pueden buscar humedad más profundo, por lo que aguanta un poco más la sequía. Los riegos deben ser profundos (mucha agua de una vez) para que llegue al fondo.

En el caso de que tu limonero esté en una maceta, debes vigilarlo más rápido, porque la tierra se seca mucho más. Asegurate siempre de que la maceta tenga buen drenaje.

riego, limonero El limonero en maceta se seca mucho más.

Mantener un equilibrio en el riego durante esta estación de transición garantizará que tu árbol soporte mejor el invierno y florezca con fuerza en primavera.

Cómo regar el árbol limonero correctamente

Para que tu árbol crezca sano y produzca frutos de calidad, sigue estos pasos:

Riego profundo: es preferible un riego abundante y espaciado que mojar la superficie a diario. Evita el tronco: el agua debe dirigirse a la zona de goteo (debajo de la copa), nunca directamente al tronco para evitar hongos. Drenaje eficiente: asegurate de que el suelo no se encharque, ya que el exceso de agua es el principal enemigo del limonero.

Por último, la mejor técnica para comprobar si el limonero necesita riego es la de la "prueba del dedo": si la tierra está seca a 5 cm de profundidad, es momento de aportar agua.