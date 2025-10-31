El árbol que llena de perfume el jardín y se puede cultivar en maceta

floes de magnolia Magnolia grandiflora o magnolia común es una especie nativa del sureste de los Estados Unidos y norte de México. Imagen: Freepik.

En este artículo, exploramos los cuidados de la Magnolia grandiflora en maceta, y qué detalles hay que tener en cuenta para que el árbol tenga un tamaño controlado.

Cuidar un árbol de magnolia en maceta

Los expertos de Ecología Verde revelan que cultivar un magnolio en maceta es posible, solo que requiere más trabajo y dedicación. Agradece un cultivo a pleno sol, aunque en climas con veranos especialmente cálidos, puede ser mejor elegir una ubicación de semisombra.

Respecto a la maceta a elegir, lo ideal es optar por una que sea de un tamaño lo más ajustado posible al propio cepellón. Si cultivas el magnolio en una maceta demasiado pequeña las raíces no tendrán espacio para crecer, pero una demasiado grande dificultará al árbol ocupar su nuevo espacio y podría tener problemas graves. Lo recomendable es optar por una maceta unos 15 cm más ancha y alta que la actual cuando trasplantes cada vez.

arbol de magnolia Estas flores desprenden un aroma dulce y fresco. Imagen: Freepik.

Lo ideal es regar entre dos y tres veces por semana en los meses cálidos, sin dejar que la tierra se seque del todo, y entre una y dos veces por semana durante la época fría. Como plantas acidófilas, los magnolios requieren un sustrato con un pH de entre cuatro y seis. Para conseguir esto puedes usar sustrato específico para este tipo de plantas.

Por último, un detalle importante tiene que ver con la poda, pero dado su lento crecimiento no debe realizarse cada año. Puedes realizar una de mantenimiento regular, limitandote a podar cuando exceda el tamaño que quieres a inicios de primavera.