El árbol que llena de perfume el jardín y se puede cultivar en maceta

Los árboles son un símbolo por excelencia de la naturaleza. Auténticos pulmones verdes que no solo necesitamos, sino que además suponen el oscuro deseo de los amantes de la jardinería. Si bien existe el prejuicio de que solo podemos disfrutarlos cuando tenemos un jardín de buenas dimensiones, existen especies para espacios reducidos, o incluso se pueden cultivar en maceta.
Si tienes un patio pequeño o simplemente una terraza, puedes cultivar un árbol de magnolia. Apodado como el rey del jardín por la gran belleza de su porte, sus hojas y su floración. Puede alcanzar alturas de hasta 35 metros, aunque con los cuidados adecuados se puede cultivar como árbol enano en maceta.
Lo más espectacular de este árbol son sus flores, las magnolias, de belleza impresionante. Son grandes, en colores entre blancos, rosados y morados, además de que desprenden un aroma fresco y dulce. Sus flores aparecen, dependiendo de la especie y variedad, desde primavera hasta el otoño.
En este artículo, exploramos los cuidados de la Magnolia grandiflora en maceta, y qué detalles hay que tener en cuenta para que el árbol tenga un tamaño controlado.
Cuidar un árbol de magnolia en maceta
Los expertos de Ecología Verde revelan que cultivar un magnolio en maceta es posible, solo que requiere más trabajo y dedicación. Agradece un cultivo a pleno sol, aunque en climas con veranos especialmente cálidos, puede ser mejor elegir una ubicación de semisombra.
Respecto a la maceta a elegir, lo ideal es optar por una que sea de un tamaño lo más ajustado posible al propio cepellón. Si cultivas el magnolio en una maceta demasiado pequeña las raíces no tendrán espacio para crecer, pero una demasiado grande dificultará al árbol ocupar su nuevo espacio y podría tener problemas graves. Lo recomendable es optar por una maceta unos 15 cm más ancha y alta que la actual cuando trasplantes cada vez.
Lo ideal es regar entre dos y tres veces por semana en los meses cálidos, sin dejar que la tierra se seque del todo, y entre una y dos veces por semana durante la época fría. Como plantas acidófilas, los magnolios requieren un sustrato con un pH de entre cuatro y seis. Para conseguir esto puedes usar sustrato específico para este tipo de plantas.
Por último, un detalle importante tiene que ver con la poda, pero dado su lento crecimiento no debe realizarse cada año. Puedes realizar una de mantenimiento regular, limitandote a podar cuando exceda el tamaño que quieres a inicios de primavera.