Paso a paso: cómo tener tu propio árbol de algodón en casa en apenas seis meses

Luego debes preparar el sustrato en donde recibirás al árbol. Utiliza una maceta con tierra bien drenada o mezcla de tierra con fibra de coco. Siempre asegúrate que haya buen drenaje.

Entierra las semillas a una profundidad de aproximadamente 1.5 a 2 veces su tamaño, es decir, unos 2 a 3 cm de profundidad. No entierres más de dos semillas por maceta, o se ocasionará una pelea de nutrientes en el árbol.

Luego deberás regar. Humedece el sustrato con un atomizador, ya que esto evita que las semillas se muevan y ayuda a mantener la humedad. Además de este paso a paso, deberás prestar atención a dos tipos de cuidados durante la germinación:

Luz y temperatura : coloca la maceta en un lugar con buena luz indirecta, ya que el sol directo puede resecar el sustrato demasiado rápido. Mantén la temperatura en un rango de 21-37°C si es posible.

: coloca la maceta en un lugar con buena luz indirecta, ya que el sol directo puede resecar el sustrato demasiado rápido. Mantén la temperatura en un rango de 21-37°C si es posible. Humedad: riega cada tercer día o según sea necesario, para mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada.

algodon, arbol Puedes crear tu propio árbol de algodón siguiendo sencillos pasos.

Una vez que las semillas hayan germinado, traslada la maceta del árbol a un lugar donde reciba al menos 6 horas de sol directo al día. En seis meses podrás ver resultados positivos.

Los problemas que pueden presentarse en esta etapa

Si el árbol de algodón presenta problemas de podredumbre de raíz, probablemente sea por exceso de agua. Asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje y sigue al pie de la letra las recomendaciones del riego.

Las plagas pueden ser otro dolor de cabeza en el árbol de algodón. Vigila la planta en busca de plagas como los pulgones y utiliza remedios naturales como el agua con jabón biodegradable para aportar soluciones.