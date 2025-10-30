La Dirección de Contingencias Climáticas elaboró un pronóstico para este viernes y para el fin de semana que estará afectado por viento Zonda, tormentas, altas temperaturas y el ingreso de un nuevo frente frío. El cambio de mes se presentará con lluvias y descenso de la temperatura.
El pronóstico del tiempo adelantó fenómeno de viento Zonda y tormentas severas en Mendoza
El pronóstico del tiempo marca la persistencia del viento Zonda y calor durante la mañana y la tarde. En la noche se esperan tormentas de intensidad moderada a severa
Para este viernes 31 de octubre se espera una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, Zonda en precordillera y Malargüe. Vientos algo fuertes del sector sur al final del día. Nevadas en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C
Para el sábado, el pronóstico anticipó un día parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 12°C
El pronóstico del tiempo para el resto de la semana en Mendoza
El domingo 2 de octubre habrá una pausa en las lluvias y vuelve el calor.
Máxima: 30°C | Mínima: 14°C
Mientras que el lunes regresa la inestabilidad, con poco cambio de la temperatura y se esperan lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 17°C
Para el resto de la semana, el martes será un día para tener a manos el paraguas, por ser una jornada mayormente nublada, con lluvias, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.
Máxima: 19°C | Mínima: 14°C
Finalmente, el miércoles será un día templado, parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.
Máxima: 20°C | Mínima: 10°C