El pronóstico del tiempo adelantó fenómeno de viento Zonda y tormentas severas en Mendoza

Para el sábado, el pronóstico anticipó un día parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Viento zonda

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana en Mendoza

El domingo 2 de octubre habrá una pausa en las lluvias y vuelve el calor.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Mientras que el lunes regresa la inestabilidad, con poco cambio de la temperatura y se esperan lluvias y tormentas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C

Para el resto de la semana, el martes será un día para tener a manos el paraguas, por ser una jornada mayormente nublada, con lluvias, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 14°C

Finalmente, el miércoles será un día templado, parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 20°C | Mínima: 10°C