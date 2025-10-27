El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un lunes frío y con la probabilidad de lluvias

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Martes | 28-10-2025

Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la noche con nubosidad en disminución. Poco nuboso en cordillera.

Lluvia en Mendoza toti 14.jpg Se esperan días de lluvia y con descenso de la temperatura para el inicio de la semana en Mendoza. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Miércoles | 29-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 5°C

Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana

Jueves | 30-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

Viernes | 31-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C