El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un lunes frío y con la probabilidad de lluvias

El ingreso de un frente frío pondrá pausa a los días de calor. El jueves vuelve a aumentar la temperatura

Después de los días de calor intenso vuelve un frente frío a la provincia.

El pronóstico del tiempo en Mendoza da cuenta del inicio de la semana con el ingreso de un frente frío y habrá posibilidad de precipitaciones, por lo que se registrará un brusco descenso de la temperatura hasta el miércoles. Desde el jueves hacia el fin de semana vuelven a aumentar las marcas térmicas hacia los 30°C.

Lunes | 27-10-2025

Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Martes | 28-10-2025

Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la noche con nubosidad en disminución. Poco nuboso en cordillera.

Se esperan días de lluvia y con descenso de la temperatura para el inicio de la semana en Mendoza.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Miércoles | 29-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 5°C

Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana

Jueves | 30-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

Viernes | 31-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

