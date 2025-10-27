El pronóstico del tiempo en Mendoza da cuenta del inicio de la semana con el ingreso de un frente frío y habrá posibilidad de precipitaciones, por lo que se registrará un brusco descenso de la temperatura hasta el miércoles. Desde el jueves hacia el fin de semana vuelven a aumentar las marcas térmicas hacia los 30°C.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un lunes frío y con la probabilidad de lluvias
El ingreso de un frente frío pondrá pausa a los días de calor. El jueves vuelve a aumentar la temperatura
Lunes | 27-10-2025
Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío.
Máxima: 14°C | Mínima: 6°C
Martes | 28-10-2025
Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la noche con nubosidad en disminución. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 16°C | Mínima: 5°C
Miércoles | 29-10-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 21°C | Mínima: 5°C
Cómo seguirá el tiempo hacia el fin de semana
Jueves | 30-10-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 27°C | Mínima: 7°C
Viernes | 31-10-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C