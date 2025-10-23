River e Independiente Rivadavia se enfrentarán este próximo viernes a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, buscando un lugar en la final de la Copa Argentina. Muchas personas viajan para poder presenciar este partido, pero el tiempo podría complicar los traslados o la visualización del evento.
Así va a estar el tiempo en Córdoba durante el partido de Independiente Rivadavia y River
Este viernes se llevará a cabo el partido entre la Lepra y River, a continuación te contaremos todos los detalles sobre el tiempo en Córdoba
El Estadio Mario Alberto Kempes es un recinto deportivo mundialista ubicado en el departamento Capital de Córdoba, Argentina. Se sitúa sobre la avenida Ramón Cárcano, cerca de la avenida Circunvalación, en el barrio de Chateau Carreras, a 10 km del centro de la ciudad.
Tiempo en Córdoba
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves en la noche comenzarán las precipitaciones, pero se espera que la temperatura llegue hasta 30° C. El viernes 24, el día del partido, se espera que siga la lluvia en la provincia de Córdoba.
El pronóstico del tiempo indica que el viernes en la madrugada se mantendrá la lluvia hasta la temprano en la mañana con una temperatura de 20° C. Pero al pasar las horas, en la tarde bajarán las posibilidades precipitación en la provincia de Córdoba y la temperatura aumentará a 26 °C.
Cómo sigue el fin de semana
Luego del partido muchas personas decidirán quedarse todo el fin de semana, por esta razón te contaremos que puedes esperar durante esos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado por la mañana se espera que siga la lluvia en determinadas zonas. Por la tarde, las precipitaciones llegarán a su fin y se espera que el día termine parcialmente nublado.
El domingo se pronostica todo un día parcialmente nublado, con una mínima de 12 °C y hasta una máxima de 23° C. La semana comenzará con un descenso de temperatura con mínimas de 8°C y máximas de hasta 16°C.