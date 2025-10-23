Así va a estar el tiempo en Córdoba durante el partido de Independiente Rivadavia y River

tiempo cordoba Así evolucionará el tiempo en la provincia de Córdoba.

El pronóstico del tiempo indica que el viernes en la madrugada se mantendrá la lluvia hasta la temprano en la mañana con una temperatura de 20° C. Pero al pasar las horas, en la tarde bajarán las posibilidades precipitación en la provincia de Córdoba y la temperatura aumentará a 26 °C.

Cómo sigue el fin de semana

Luego del partido muchas personas decidirán quedarse todo el fin de semana, por esta razón te contaremos que puedes esperar durante esos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado por la mañana se espera que siga la lluvia en determinadas zonas. Por la tarde, las precipitaciones llegarán a su fin y se espera que el día termine parcialmente nublado.

lluvia Se espera una semana con una gran cantidad de lluvias en Córdoba.

El domingo se pronostica todo un día parcialmente nublado, con una mínima de 12 °C y hasta una máxima de 23° C. La semana comenzará con un descenso de temperatura con mínimas de 8°C y máximas de hasta 16°C.