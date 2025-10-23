Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo para Mendoza lanzó alertas por tormentas y granizo para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la posibilidad de que la tormenta se presente con granizo

Por UNO
Después del calor se esperan precipitaciones y no se descata la caída de granizo.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas informó para este Jueves 23 de octubre, que será un día de contrastes con la posibilitar de tormentas y caída de granizo en la noche.

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos del noreste. Zonda en Malargüe y posibles tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máx.: 32°C | Mín.: 16°C

En tanto para este vienes se espera una jornada parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. Persistirá el Zonda en Malargüe.

Máx.: 26°C | Mín.: 17°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas
Rige una alerta amarilla por tormentas para este jueves.

Cómo sigue el tiempo el fin de semana

El sábado será un día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.

Máx.: 24°C | Mín.: 12°C

En tanto, el domingo 26 de octubre se espera cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.

