El reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas informó para este Jueves 23 de octubre, que será un día de contrastes con la posibilitar de tormentas y caída de granizo en la noche.
El pronóstico del tiempo para Mendoza lanzó alertas por tormentas y granizo para este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la posibilidad de que la tormenta se presente con granizo
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos del noreste. Zonda en Malargüe y posibles tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.
Máx.: 32°C | Mín.: 16°C
En tanto para este vienes se espera una jornada parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. Persistirá el Zonda en Malargüe.
Máx.: 26°C | Mín.: 17°C
Cómo sigue el tiempo el fin de semana
El sábado será un día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.
Máx.: 24°C | Mín.: 12°C
En tanto, el domingo 26 de octubre se espera cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.