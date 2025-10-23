El pronóstico del tiempo para Mendoza lanzó alertas por tormentas y granizo para este jueves

En tanto para este vienes se espera una jornada parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. Persistirá el Zonda en Malargüe.

Máx.: 26°C | Mín.: 17°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas Rige una alerta amarilla por tormentas para este jueves. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Cómo sigue el tiempo el fin de semana

El sábado será un día parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura. Vientos del sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.

Máx.: 24°C | Mín.: 12°C

En tanto, el domingo 26 de octubre se espera cielo algo nublado con ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste. Condiciones estables en cordillera.