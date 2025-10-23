Inicio Policiales Violencia de género
Valle de Uco

Tiene 21 años, está acusado de hacerle tomar té de ruda a su novia para abortar y arriesga más de 30 años de pena

Agustín Espósito enfrentará un juicio acusado por graves delitos de violencia de género: tentativa de femicidio, privación de la libertad y aborto

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
Agustín Espósito está acusado de graves delitos de violencia de género.

Agustín Espósito está acusado de graves delitos de violencia de género.

La encerró en su casa de Tunuyán. La golpeó ferozmente. La obligó a tomar te de ruda para producirle un aborto. Casi la mata. Esta grave secuencia de violencia de género es la que le acusan a un joven de 21 años y que, según se definió este miércoles, se ventilará en un juicio donde podría ser condenado hasta 31 años de cárcel.

Por segunda vez, una jueza consideró que está listo para el debate el expediente de violencia de género que nació en la madrugada del 3 de junio de 2025, cuando una chica de 18 años ingresó a terapia intensiva del Hospital Scaravelli con graves lesiones que derivaron en un aborto espontáneo -ver más abajo-.

El peluquero Agustín Espósito Veliz (21) está imputado por graves delitos: tentativa de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravar por ser cometida con violencia y aborto. Según esta acusación que dispuso la fiscal Eugenia Gómez, arriesga una potencial condena de entre 10 y 31 años de cárcel.

Tribunales Poder Judicial Tunuyán
El caso de violencia de género irá a juicio en Tunuyán.

El caso de violencia de género irá a juicio en Tunuyán.

La oposición del defensor, Diego Rozzi, no era en busca de evitar el juicio pero sí intentando que sea con una calificación más benévola: sólamente lesiones leves agravadas. Según la postura del abogado, la vida de la víctima nunca estuvo en riesgo y el aborto se produjo porque la joven se desmayó y cayó al suelo, no por los presuntos golpes que recibió. Pero esta teoría fue descartada en primera y segunda instancia, el miércoles pasado, por la jueza Laura Guajardo.

Violencia de género extrema

La investigación sostiene que todo ocurrió en la noche del 3 de junio pasado, en un domicilio ubicado en el barrio Margarita Graciela, en Tunuyán. Allí viven los padres de Agustín Espósito, quien también convivía con su novia de 18 años, pese a que meses atrás lo había denunciado por violencia de género y había una prohibición de acercamiento.

Según relató la víctima, en un momento le recriminó a su novio que dejara de fumar ya que ella estaba cursando un embarazo de 6 semanas. Comenzó una discusión donde el joven se tornó violento. La chica quiso llamar a su madre para pedirle auxilio, pero Agustín Espósito le quitó el teléfono celular y lo destrozó contra una pared.

hospital-scaravelli-tunuyanjpg.jpg
La víctima de violencia de género estuvo internada grave en el Hospital Scaravelli.

La víctima de violencia de género estuvo internada grave en el Hospital Scaravelli.

Luego la encerró en la habitación y le propinó 17 golpes, entre piñas y patadas, según determinó el informe del Cuerpo Médico Forense (CMF). La acusación sostiene que el agresor preparó un té de ruda y obligó a su pareja a que lo tome para abortar el embarazo.

El episodio de violencia de género se extendió hasta las 5.30, cuando la víctima comenzó a vomitar sangre y se descompensó. El acusado y su madre la llevaron hasta el Hospital Scaravelli. En ese nosocomio estuvo 17 días internada en terapia intensiva y finalmente perdió el embarazo producto de la hemorragia interna que tenía la víctima de violencia de género.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar