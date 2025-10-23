Tiene 21 años, está acusado de hacerle tomar té de ruda a su novia para abortar y arriesga más de 30 años de pena

Tribunales Poder Judicial Tunuyán El caso de violencia de género irá a juicio en Tunuyán.

La oposición del defensor, Diego Rozzi, no era en busca de evitar el juicio pero sí intentando que sea con una calificación más benévola: sólamente lesiones leves agravadas. Según la postura del abogado, la vida de la víctima nunca estuvo en riesgo y el aborto se produjo porque la joven se desmayó y cayó al suelo, no por los presuntos golpes que recibió. Pero esta teoría fue descartada en primera y segunda instancia, el miércoles pasado, por la jueza Laura Guajardo.

Violencia de género extrema

La investigación sostiene que todo ocurrió en la noche del 3 de junio pasado, en un domicilio ubicado en el barrio Margarita Graciela, en Tunuyán. Allí viven los padres de Agustín Espósito, quien también convivía con su novia de 18 años, pese a que meses atrás lo había denunciado por violencia de género y había una prohibición de acercamiento.

Según relató la víctima, en un momento le recriminó a su novio que dejara de fumar ya que ella estaba cursando un embarazo de 6 semanas. Comenzó una discusión donde el joven se tornó violento. La chica quiso llamar a su madre para pedirle auxilio, pero Agustín Espósito le quitó el teléfono celular y lo destrozó contra una pared.

hospital-scaravelli-tunuyanjpg.jpg La víctima de violencia de género estuvo internada grave en el Hospital Scaravelli.

Luego la encerró en la habitación y le propinó 17 golpes, entre piñas y patadas, según determinó el informe del Cuerpo Médico Forense (CMF). La acusación sostiene que el agresor preparó un té de ruda y obligó a su pareja a que lo tome para abortar el embarazo.

El episodio de violencia de género se extendió hasta las 5.30, cuando la víctima comenzó a vomitar sangre y se descompensó. El acusado y su madre la llevaron hasta el Hospital Scaravelli. En ese nosocomio estuvo 17 días internada en terapia intensiva y finalmente perdió el embarazo producto de la hemorragia interna que tenía la víctima de violencia de género.