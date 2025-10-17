Atraparon a un hombre por violencia de género tras golpear a su expareja en plena Arístides Villanueva

Mientras, los efectivos que manejan las cámaras de seguridad los buscaron por imágenes hasta que encontraron el vehículo con una de sus puertas entreabierta mientras circulaba por calle Arístides Villanueva.

Investigación por violencia de género

Personal de Investigaciones trabajó durante la noche hasta que encontraron a la víctima en una casa de La Pega, en Lavalle, donde estaba junto a su hermana.

A simple vista vieron que la víctima tenía marcas de golpes, además que ella confirmó lo ocurrido. Sostuvo que se había escapado de su ex pareja y estuvo un rato escondida en una casa, hasta que se fue con su hermana.

Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital localizó el vehículo en Lavalle e inició una persecución que culminó con la detención del principal sospechoso y de dos acompañantes, quienes se desplazaban en el interior del auto.

El procedimiento quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa de violencia de género.