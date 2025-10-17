Una mujer de 23 años fue golpeada por su expareja en plena Arístides Villanueva, en la Quinta Sección, Capital. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad que tomaron el momento en que el hombre la subió a la fuerza a su auto. La víctima fue hallada en Lavalle tras escapar y más tarde fue atrapado el hombre acusado de violencia de género.
Atraparon a un hombre por violencia de género tras golpear a su expareja en plena Arístides Villanueva
Quedó registrado por las cámaras de seguridad de calle Arístides Villanueva. La víctima escapó y luego fue atrapado el agresor acusado de violencia de género
El violento episodio ocurrió alrededor de la 1.30 de este viernes en calle Arístides Villanueva y Martínez de Rozas, de Capital, donde la Policía vio por las cámaras de seguridad que un hombre golpeó a una mujer que salía de un bar y la subió a la fuerza a su Fiat Cronos rojo, en el que se fueron.
En pocos segundos varios móviles llegaron a la zona en busca de la víctima y especialmente de ese auto para atrapar al hombre que había sido visto cuando cometía el hecho de violencia de género.
Mientras, los efectivos que manejan las cámaras de seguridad los buscaron por imágenes hasta que encontraron el vehículo con una de sus puertas entreabierta mientras circulaba por calle Arístides Villanueva.
Investigación por violencia de género
Personal de Investigaciones trabajó durante la noche hasta que encontraron a la víctima en una casa de La Pega, en Lavalle, donde estaba junto a su hermana.
A simple vista vieron que la víctima tenía marcas de golpes, además que ella confirmó lo ocurrido. Sostuvo que se había escapado de su ex pareja y estuvo un rato escondida en una casa, hasta que se fue con su hermana.
Horas más tarde, personal de la Unidad Investigativa de Capital localizó el vehículo en Lavalle e inició una persecución que culminó con la detención del principal sospechoso y de dos acompañantes, quienes se desplazaban en el interior del auto.
El procedimiento quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos vinculados a la causa de violencia de género.