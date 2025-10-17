Roger Zaldivar aseguró que el software ICLguru es el más usado del mundo para medir lentes intraoculares

Roger Zaldivar.jpg El doctor Roger Zaldivar fue uno de los elegidos para disertar en el coloquio IDEA, sobre tecnología y medicina.

Un desarrollo con alcance global

Roger Zaldivar explicó que, de acuerdo a los registros de su equipo, más de 30.000 cálculos mensuales se realizan en distintas partes del mundo con los algoritmos creados en Mendoza. Estas herramientas permiten definir con mayor precisión el tamaño de los lentes intraoculares que se implantan en cirugías visuales.

“El gran salto fue transformar años de información médica en conocimiento estructurado. Hoy nuestros algoritmos se usan en más de 80 países y eso nació en un laboratorio pequeño de Mendoza”, destacó orgulloso el reconocido profesional.

El médico subrayó que medir con exactitud el lente intraocular es clave para el éxito quirúrgico, ya que cada ojo tiene características únicas. El uso de inteligencia artificial, afirmó, reduce el margen de error y ayuda a personalizar los tratamientos.

Instituto Zaldivar Eyes Welless.jpg En el Instituto Zaldívar se trabaja con tecnología de punta al servicio de la medicina ocular.

Gemelos digitales y medicina predictiva

Zaldivar sumó, además, el concepto de “gemelos digitales”, modelos virtuales que reproducen las características del ojo y permiten anticipar su evolución. “Podemos escanear todos los datos del paciente, su estilo de vida y factores de riesgo, y proyectar cómo puede cambiar con el tiempo. Aprendemos del pasado para predecir el futuro”, explicó.

El especialista sostuvo que el verdadero valor está en la información acumulada. “La riqueza está en la data, es la fuente de todos los algoritmos que nos permiten mejorar los resultados y la calidad de vida de las personas”, manifestó ante una nutrida concurrencia.

Un equipo de "baja rotación" y que ama lo que hace

El oftalmólogo destacó el trabajo del equipo interdisciplinario que está integrado por programadores, bioingenieros, matemáticos y expertos en inteligencia artificial, que desarrollan desde Mendoza herramientas tecnológicas aplicadas a la salud visual.

Apuntó a que se trata de un equipo "de baja rotación" -es decir, un equipo estable, que está conforme con su trabajo y el del resto de los integrantes- que ama lo que hace. "Lo que más motiva a este grupo es la posibilidad de llegar en forma tangible a las personas, mejorando diagnósticos y tratamientos. Al contar con algoritmos predictivos, también ayudamos a compensar la falta de especialistas en muchos lugares”, sostuvo.

Reconoció que aún hay desafíos por resolver, como optimizar tiempos de procesamiento y continuar ampliando el el mundo digital.

"El cambio fue absoluto: pasamos de innovar solo en lo quirúrgico a hacerlo también en lo predictivo”, concluyó Roger Zaldivar.