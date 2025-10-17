El médico, empresario y CEO del instituto oftalmológico, Roger Zaldivar, disertó en la segunda jornada del 61° Coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata. En el panel "Gambeteando el status quo”, se refirió al ICLguru, el software de inteligencia artificial que asiste a los oftalmólogos en la cirugía de implante de lentes intraoculares (ICL).
Roger Zaldivar aseguró que el software ICLguru es el más usado del mundo para medir lentes intraoculares
El médico oftalmólogo es el lider del equipo que creó esta tecnología. También son los autores de REVAI, una revolucionaria startup de datos médicos
Según aseguró Zaldivar ante cientos de empresarios, esta tecnología es la más utilizada del mundo para medir el tamaño de los lentes intraoculares, y que ya supera los 30.000 cálculos mensuales a nivel global. Su intervención combinó una postura científica y otra empresarial sobre el futuro de la salud visual y la inteligencia artificial.
También se refirió a REVAI, la startup de información médica que utiliza la inteligencia artificial para optimizar el cuidado de la salud. Precisamente busca influir directamente en la información médica, facilitando la interacción entre pacientes, médicos y clínicas para tomar decisiones basadas en datos.
Un desarrollo con alcance global
Roger Zaldivar explicó que, de acuerdo a los registros de su equipo, más de 30.000 cálculos mensuales se realizan en distintas partes del mundo con los algoritmos creados en Mendoza. Estas herramientas permiten definir con mayor precisión el tamaño de los lentes intraoculares que se implantan en cirugías visuales.
“El gran salto fue transformar años de información médica en conocimiento estructurado. Hoy nuestros algoritmos se usan en más de 80 países y eso nació en un laboratorio pequeño de Mendoza”, destacó orgulloso el reconocido profesional.
El médico subrayó que medir con exactitud el lente intraocular es clave para el éxito quirúrgico, ya que cada ojo tiene características únicas. El uso de inteligencia artificial, afirmó, reduce el margen de error y ayuda a personalizar los tratamientos.
Gemelos digitales y medicina predictiva
Zaldivar sumó, además, el concepto de “gemelos digitales”, modelos virtuales que reproducen las características del ojo y permiten anticipar su evolución. “Podemos escanear todos los datos del paciente, su estilo de vida y factores de riesgo, y proyectar cómo puede cambiar con el tiempo. Aprendemos del pasado para predecir el futuro”, explicó.
El especialista sostuvo que el verdadero valor está en la información acumulada. “La riqueza está en la data, es la fuente de todos los algoritmos que nos permiten mejorar los resultados y la calidad de vida de las personas”, manifestó ante una nutrida concurrencia.
Un equipo de "baja rotación" y que ama lo que hace
El oftalmólogo destacó el trabajo del equipo interdisciplinario que está integrado por programadores, bioingenieros, matemáticos y expertos en inteligencia artificial, que desarrollan desde Mendoza herramientas tecnológicas aplicadas a la salud visual.
Apuntó a que se trata de un equipo "de baja rotación" -es decir, un equipo estable, que está conforme con su trabajo y el del resto de los integrantes- que ama lo que hace. "Lo que más motiva a este grupo es la posibilidad de llegar en forma tangible a las personas, mejorando diagnósticos y tratamientos. Al contar con algoritmos predictivos, también ayudamos a compensar la falta de especialistas en muchos lugares”, sostuvo.
Reconoció que aún hay desafíos por resolver, como optimizar tiempos de procesamiento y continuar ampliando el el mundo digital.
"El cambio fue absoluto: pasamos de innovar solo en lo quirúrgico a hacerlo también en lo predictivo”, concluyó Roger Zaldivar.