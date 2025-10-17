El sector empresario en el Coloquio de IDEA respaldó a Milei en medio del interrogante electoral

Federico Sturzenegger coloquio IDEA El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, les reclamó a los empresarios por no aplicar cambios a pesar de estar habilitados.

También estuvo en Mar del Plata y organizó un almuerzo con empresarios la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque la funcionaria no pasó por el Sheraton, donde tuvo lugar el Coloquio de IDEA entre el miércoles y este viernes.

La incertidumbre que primó entre los empresarios en el Coloquio de IDEA

En líneas generales, los empresarios mostraron en el Coloquio de IDEA que mantienen un positivo nivel de respaldo a la administración libertaria, aunque reinan las dudas sobre el día después electoral.

Qué pasará con el tipo de cambio, con las bandas cambiarias, con el plan económico y hasta con los miembros del Gabinete fueron las principales preguntas que se hicieron los participantes del encuentro en Mar del Plata, sin respuestas oficiales.

Otro de los puntos de discusión pasó por el rescate de los Estados Unidos a la Casa Rosada y las dudas sobre si ese apoyo alcanzará para sostener una estabilidad más allá del próximo turno electoral.

“Juega Argentina, a competir, producir, innovar”, fue el lema del encuentro, que tuvo una de las convocatorias más abultada de empresarios de los últimos años, donde se abordaron temas impositivos, la necesidad de una reforma laboral, la inteligencia artificial y las posibilidades geopolíticas de exportar a Estados Unidos y China.

La primera jornada tuvo como protagonista a Adorni, que leyó un mensaje de Milei en el que prometió enviar leyes para modernizar las contrataciones laborales y eliminación de impuestos, siempre y cuando el Congreso acompañe.

alfredo cornejo idea elecciones reformas El gobernador Alfredo Cornejo pasó por el Coloquio de IDEA.

En esa línea también se expresaron Bullrich y Cordero, con la particular exposición de Sturzenegger, que criticó a los empresarios por no haber avanzado en los cambios laborales que se habilitaron con las últimas medidas implementas por el gobierno nacional.

“Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema del laboral. El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada”, lanzó el ministro.

Y concluyó: “Bueno muchachos, tal vez no es tan grave ese problema, porque si no no se entiende, o quizás están esperando otra cosa”.

La reunión de Mar del Plata no contó con participación de referentes del Partido Justicialista, solo gobernadores aliados y de Provincias Unidas, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Ignacio Torres (Chubut); Alfredo Cornejo (Mendoza); y Martín Llaryora (Córdoba). Tampoco asistieron representantes del sindicalismo, a diferencia de años anteriores.

“No podemos discutir más el equilibrio fiscal”, pidió en sus palabras de cierre Santiago Mignone, presidente del Coloquio de IDEA.

Fuente: Noticias Argentinas