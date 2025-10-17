En vivo: Alfredo Cornejo habla en el coloquio de IDEA junto a otros gobernadores

El gobernador de Mendoza advirtió que la reforma fiscal, que es necesaria y por la que presionan el empresariado, solo puede darse de la mano de un cambio en el sistema de coparticipación federal.

Embed - CORNEJO en el Coloquio de IDEA: "La reforma fiscal debe venir junto a una de la coparticipación"

Este concepto ya lo había pronunciado en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que contó con la presencia del presidente Javier Milei.