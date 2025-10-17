En vivo: Alfredo Cornejo habla en el coloquio de IDEA junto a otros gobernadores

Alfredo Cornejo alentó una reforma de la coparticipación federal durante su participación de la mesa "La visión de los gobernadores - parte 2", durante el coloquio de IDEA que se desarrolla en Buenos Aires; un evento que reúne a algunas de las figuras más influyentes del ambiente empresarial y político de la Argentina.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participa en el coloquio anual de IDEA, que convoca a buena parte del mundo político y empresarial de Argentina
El gobernador de Mendoza advirtió que la reforma fiscal, que es necesaria y por la que presionan el empresariado, solo puede darse de la mano de un cambio en el sistema de coparticipación federal.
Este concepto ya lo había pronunciado en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, que contó con la presencia del presidente Javier Milei.
Comparten la mesa con el mandatario mendocino Rogelio Frigerio -gobernador de Entre Ríos- y Leandro Zdero -gobernador de Chaco-, con el periodista económico Horacio Riggi a cargo de la moderación.
Después de la mesa de los gobernadores se espera la alocución del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, que disertará a las 11.40. Hay gran expectativa sobre posibles anuncios a pocos días de las elecciones legislativas 2025.
