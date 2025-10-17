Se instalaron en carpa frente al Hospital Italiano a la espera del alta de su hijo internado

Chela, la madre de Marcelo, contó a Radio Nihuil que su marido es empleado municipal, otra hija también trabaja en el municipio y su hijo más grande también los ayuda económicamente, pero desde que están en Mendoza por la cirugía de su hijo llevan gastados entre $1.500.000 y $2 millones solo en gastos diarios de comida y algunos remedios.

La familia que acampa frente al Hospital Italiano

Sostuvo que están allí con uno de sus hijos, por lo que en las noches ella y el muchacho duermen en la carpa y su marido lo hace dentro del auto.

Aclaró que antes de instalarse allí le pidieron permiso al encargado de cuidar ese espacio verde, quien avisó a la Municipalidad y no tuvieron problema con que se quedaran allí hasta que su hijo sea dado de alta.

Chela detalló que Marcelo tienen la cobertura médica de OSEP y además tiene carnet por discapacidad. Sostuvo que él tiene todos los gastos cubiertos, salvo algún que otro medicamento.

Cardiocirujanos Hospital Italiano.jpeg Marcelo fue operado en el Hospital Italiano y permanece internado en terapia intensiva mientras su familia lo espera afuera para regresar a San Carlos. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

"Ellos me dijeron que buscara un alojamiento cerca del hospital, que lo pagara yo, que presentara la factura y luego de 60 días me hacían el reintegro", detalló la mujer quien agregó que a la vuelta hay un alquiler de $40.000 por día.

"Si yo pago $40.000 por día mi presupuesto no da, si pago eso no comemos", agregó. De todas formas, ellos no se quejaron de las condiciones en las que esperan que su hijo se recupere para poder volver a su casa, sino que varias personas alertaron las condiciones en las que estaba la familia.

La respuesta de Osep a la familia instalada frente el Hospital Italiano

El caso se conoció por una entrevista que hizo el periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, a la familia que lleva más de 15 días viviendo en una carpa y en el auto.

OSEP aseguró que la respuesta que le dieron a la mujer sobre el reintegro del dinero por el alojamiento a 60 días fue un error, ya que ese trámite está listo en 48 horas.

Las autoridades de OSEP indicaron que se podrán en comunicación con la familia para que los días que le quedan de internación a su hijo en el Hospital Italiano puedan estar cómodos en un departamento y no en la calle.