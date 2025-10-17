Cornejo destinó una millonaria inversión en dólares a 3 obras hídricas de Tupungato

Acuerdo por obras de agua para Tupungato

Tres acueductos mejorarán el sistema hídrico de Tupungato

Esos 6 millones de dólares de financiamiento provincial llegaron como un alivio a la comuna de Tupungato. Es que en la intendencia que lidera Gustavo Aguilera ya tenían listo el proyecto para avanzar con los 3 acueductos que vendrían a mejorar sustancialmente la provisión de agua.

Gustavo Aguilera Tupungato.jpg El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera ya tenía listo el máster plan para avanzar con las obras de los 3 acueductos que son clave para mejorar el sistema de provisión de agua en esa comuna.

El principal acueducto es el denominado Oeste, en la zona de Atamisque, cercano a una conocida bodega. Allí se prevé intervenir en todo el sistema de producción, conducción, distribución y gestión de provisión de agua potable.

Se construirá un nuevo pozo que generará una reserva de 240 m3 de capacidad que alimentará el acueducto de distribución hacia San José y Villa Bastías. Ese acueducto tendrá una extensión de 6.271 metros.

El acueducto Centro, que supone la conexión de una fuente de agua subterránea de 200 metros de profundidad. La obra supone conducir el nuevo caudal hasta la cuenca de Villa Bastías. Tendrá una extensión de 4.370 metros.

Y el tercero es el acueducto Centro II, que prevé ejecutar una nueva reserva de 240 m3 de capacidad la cual será materializada en 4 tanques de PRFV, con sus correspondientes cuadros de maniobras, válvulas de operación y tuberías de desborde. Desde la reserva La Riojana hasta la boca de este acueducto habrá un tendido de más de 2.000 metros.