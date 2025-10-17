Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Los números alarmantes de Godoy Cruz en el Torneo Clausura que lo complican en el descenso

Godoy Cruz perdió ante Lanús por la 13ra fecha del torneo Clausura y su permanencia en Primera está en peligro a tres fechas del final del torneo Clausura

Omar Romero
Omar Romero
Godoy Cruz perdió ante Lanús y a tres fechas del final no está asegurada su permanencia en Primera.

El presente deportivo de Godoy Cruz es preocupante, alarmante, tras la derrota ante Lanús sigue en los últimos puestos de la tabla anual. El equipo dirigido por Walter Ribonetto cayó por 2 a 0, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Walter Ribonetto
Walter Ribonetto, el DT de Godoy Cruz, no ha tenido buenos resultados.

Al Tomba le quedan nueve puntos en juego, donde se jugará su permanencia en esos tres partidos finales. En la temporada ha ganado tres partidos, dos en el Torneo Apertura y uno en este certamen.

Godoy Cruz uno
Federico Rasmussen, defensor de Godoy Cruz, no tuvo un buen desempe&ntilde;o.

Lo que viene para Godoy Cruz

Ahora Godoy Cruz jugará ante San Martín de San Juan, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 14. El día del clásico interprovincial no está confirmado, ya que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las Elecciones Legislativas del domingo 26. Luego jugará de visitante ante Atlético Tucumán y cerrará de local frente a Deportivo Riestra.

La buena noticia fue la derrota de Aldosivi frente a Racing, que quedó a tres puntos del Tomba en la tabla anual

La mala racha de Godoy Cruz

Godoy Cruz acumula seis partidos sin ganar, lleva cuatro empates y dos derrotas. Su último triunfo y el único bajo la conducción de Walter Ribonetto fue ante Platense el pasado 1 de septiembre en Buenos Aires por 3 a 1.

Tras ganarle a Platense, el elenco tombino igualó sin goles con Barracas Central, en el Feliciano Gambarte, y ante Instituto también de local 1 a 1, perdió de visitante ante San Lorenzo por 2 a 0, sumó dos empates, de local con Independiente de Avellaneda (1-1) y de visitante con Independiente Rivadavia (0-0) y este viernes perdió ante Lanús.

A tres fechas del final Godoy Cruz suma 27 unidades en la tabla anual, le lleva tres a Aldosivi y cuatro a San Martín de San Juan, los dos equipos que estarían perdiendo la categoría. El equipo sanjuanino jugará este domingo de local ante Independiente de Avellaneda y si gana se pondrá a un punto del Expreso.

Los tres partidos que le quedan a Godoy Cruz

  • 2/11 vs. San Martín (San Juan) (Local)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)
homenaje a Russo en La´nus.-
En la previa del partido entre Lanús y Godoy Cruz se le rindió un homenaje muy emotivo a Miguel Ángel Russo.

Emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

En la previa del partido, Lanús rindió un nuevo homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo. Participaron sus familiares; algunos jugadores que él dirigió en la institución; el presidente granate, Nicolás Russo; el vicepresidente, Alejandro Marón; y el intendente del municipio de Lanús, Julián Álvarez.

Miguel Russo, además, fue declarado este viernes como ciudadano ilustre pos mortem de la Ciudad de Lanús. Fue gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo.

