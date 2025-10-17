Los números alarmantes de Godoy Cruz en el Torneo Clausura que lo complican en el descenso

La buena noticia fue la derrota de Aldosivi frente a Racing, que quedó a tres puntos del Tomba en la tabla anual

La mala racha de Godoy Cruz

Godoy Cruz acumula seis partidos sin ganar, lleva cuatro empates y dos derrotas. Su último triunfo y el único bajo la conducción de Walter Ribonetto fue ante Platense el pasado 1 de septiembre en Buenos Aires por 3 a 1.

Tras ganarle a Platense, el elenco tombino igualó sin goles con Barracas Central, en el Feliciano Gambarte, y ante Instituto también de local 1 a 1, perdió de visitante ante San Lorenzo por 2 a 0, sumó dos empates, de local con Independiente de Avellaneda (1-1) y de visitante con Independiente Rivadavia (0-0) y este viernes perdió ante Lanús.

A tres fechas del final Godoy Cruz suma 27 unidades en la tabla anual, le lleva tres a Aldosivi y cuatro a San Martín de San Juan, los dos equipos que estarían perdiendo la categoría. El equipo sanjuanino jugará este domingo de local ante Independiente de Avellaneda y si gana se pondrá a un punto del Expreso.

Los tres partidos que le quedan a Godoy Cruz

2/11 vs. San Martín (San Juan) (Local)

9/11 vs. Atlético Tucumán (V)

16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

homenaje a Russo en La´nus.- En la previa del partido entre Lanús y Godoy Cruz se le rindió un homenaje muy emotivo a Miguel Ángel Russo. Foto: Gentileza Prensa Lanús

Emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

En la previa del partido, Lanús rindió un nuevo homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo. Participaron sus familiares; algunos jugadores que él dirigió en la institución; el presidente granate, Nicolás Russo; el vicepresidente, Alejandro Marón; y el intendente del municipio de Lanús, Julián Álvarez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979338966731043129&partner=&hide_thread=false HERMOSO HOMENAJE DE LANÚS PARA MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN LA FORTALEZA.



#ESPN pic.twitter.com/MvK8LlLOz1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

Miguel Russo, además, fue declarado este viernes como ciudadano ilustre pos mortem de la Ciudad de Lanús. Fue gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo.