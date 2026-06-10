En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia de Córdoba y su escudo.

Con forma acorazonada y un castillo que la protege, el escudo de la provincia cordobesa honra al país

escudo de cordoba, argentina (1) El escudo de Córdoba se trata del más antiguo escudo jurisdiccional hoy vigente en la Argentina. Foto YouTube

La provincia de Córdoba, ubicada en el corazón de Argentina, es uno de los distritos más importantes del país por su historia, su cultura y su desarrollo, pero pocos conocen sobre la historia y significado del escudo que la representa.