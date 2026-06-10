Jorge Sampaoli es el nuevo DT de Talleres de Córdoba: cuándo asume y las reacciones en las redes

La reacción de los hinchas en las redes

El club resaltó entre las virtudes del entrenador santafesino "la firmeza de sus ideas, la intensidad de sus equipos y una mentalidad competitiva" tanto a nivel de clubes como en las selecciones nacionales de Argentina y Chile.

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La dirigencia cordobesa valoró la decisión de Sampaoli de elegir a Talleres para volver al fútbol argentino y el importante esfuerzo que hizo el club para incorporarlo.

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"Talleres inicia una nueva etapa con la misma ambición de siempre: competir al máximo nivel, sostener una identidad y continuar construyendo un proyecto deportivo que represente el crecimiento permanente de nuestra institución", indicó el comunicado de Talleres.

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El recorrido de Jorge Sampaoli en el fútbol

Nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, Jorge Sampaoli, de 66 años, cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Emelec de Ecuador, Universidad de Chile, Sevilla de España, Olympique de Marsella de Francia, Atlético Mineiro, Santos y Flamengo de Brasil, entre otros clubes.

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Entre los principales hitos de su carrera se destacan la clasificación de la selección de Chile a la Copa del Mundo de Brasil 2014 y la obtención de la Copa América 2015, logro que consolidó una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol chileno. Posteriormente dirigió al Sevilla y fue convocado para asumir la conducción técnica de la Selección argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Rusia 2018.

La trayectoria de Jorge Sampaoli

Argentino de Rosario 1996-97 y 200-01

Juan Aurich (Perú) 2002

Sport Boys (Perú) 2002-03

Coronel Bolognesi (Perú) 2004-06

Sporting Cristal (Perú) 2007

O'Higgins (Chile) 2008-09

Emelec (Ecuador) 2010

Universidad de Chile 2011-12

Selección de Chile 2012-16

Sevilla (España) 2016-17

Selección argentina 2017-18

Santos (Brasil) 2019

Atlético Mineiro (Brasil) 2020

Olympique de Marsella (Francia) 2020-22

Sevilla (España) 2022-23

Flamengo (Brasil) 2023

Rennes (Francia) 2024-25

Atlético Mineiro (Brasil) 2025-26

Ganó 5 títulos con la U de Chile y la Copa América 2015 con la selección trasandina.