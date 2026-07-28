La Unión Europea concluyó que TikTok viola normas digitales al no proteger la privacidad de menores

La investigación detectó que los menores de 13 a 15 años pueden cambiar fácilmente sus cuentas de privadas a públicas, mientras que los perfiles privados de adolescentes de 16 a 17 años pueden ser vistos por cualquier usuario en internet.

La Comisión estima que una parte significativa de los 170 millones de usuarios de TikTok en la Unión Europea son menores.

El incumplimiento del DSA y el riesgo de sanciones

El caso se enmarca en el Digital Services Act, la normativa europea que exige a las grandes plataformas proteger a los usuarios, especialmente a los menores. Si TikTok no corrige las fallas señaladas, la Comisión podría emitir una decisión de incumplimiento y aplicar una multa de hasta 6% de su facturación anual global.

La empresa, propiedad de ByteDance, respondió que revisará los hallazgos y que comparte el objetivo de proteger a los menores.

“Estamos comprometidos con mejorar continuamente”, indicó TikTok en un comunicado. “Estamos comprometidos con mejorar continuamente”, indicó TikTok en un comunicado.

Un nuevo capítulo en la ofensiva europea contra Big Tech

La investigación llega tras una serie de acciones de Bruselas contra gigantes tecnológicos como Meta y Apple. La UE se ha posicionado como líder global en regulación digital, especialmente en temas de privacidad, seguridad y protección de menores.

En febrero, la Comisión ya había determinado que TikTok violaba otra parte del DSA por su “diseño adictivo”, señalando funciones como:

Reproducción automática.

Scroll infinito.

Notificaciones constantes.

Estas características, según Bruselas, pueden afectar la salud física y mental de los usuarios, especialmente de los menores.

El uso de TikTok entre menores en Europa

La Comisión estima que una parte significativa de los 170 millones de usuarios de TikTok en la UE son menores. Entre los datos más preocupantes:

7% de los niños de 12 a 15 años pasan entre 4 y 5 horas diarias en la plataforma.

pasan entre en la plataforma. El tiempo de uso aumenta en fines de semana y vacaciones.

Los menores son más vulnerables a contenidos dañinos y a interacciones con desconocidos.

La Unión Europea determinó que TikTok viola la normativa digital al no proteger la privacidad de menores.

Estos indicadores refuerzan la necesidad de medidas estrictas de protección. La decisión preliminar de la Unión Europea marca un punto crítico para TikTok, que deberá reforzar la protección de menores si quiere evitar sanciones. El caso refleja la creciente presión regulatoria sobre las plataformas y la urgencia de garantizar entornos digitales seguros para niños y adolescentes.