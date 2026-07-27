La cifra millonaria que pagará Roma para que Santiago Castro sea compañero de Dybala y Soulé

Santiago Castro has arrived in Rome to complete his medicals before signing for Roma. pic.twitter.com/fJuL7SOxQ6 — Calcio FC | . (@CalcioFCEN) July 27, 2026

Santi Castro tuvo una oferta muy concreta, e incluso con un contrato más importante, para jugar en la Fiorentina, pero lo sedujo la posibilidad de jugar en la Roma junto a sus compatriotas Paulo Dybala y Matías Soulé.

Santiago Castro, con pasado y futuro en la Selección argentina

Aunque solo tiene 21 años, Santiago Castro ya estuvo en alguna convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección argentina mayor y acredita experiencia, con goles, en la Sub 16, Sub 20 y Sub 23.

Señalado como uno de los delanteros con proyección para el Mundial 2030, Castro llega a la Roma con una marca de 105 partidos, 22 goles y 13 asistencias en el Bologna. Antes, en Vélez, hizo 9 tantos en 64 encuentros.