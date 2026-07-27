La cifra millonaria que pagará Roma para que Santiago Castro sea compañero de Dybala y Soulé

Santiago Castro llegó este lunes a Roma para concretar su pase y ser compañero de Paulo Dybala y Matías Soulé en la próxima temporada de la Serie A, la Copa Italia y la Champions League.
Santiago Castro llegó este lunes a Roma para concretar su pase y ser compañero de Paulo Dybala y Matías Soulé en la próxima temporada de la Serie A, la Copa Italia y la Champions League.
Cientos de hinchas recibieron en la estación de Termini al delantero de 21 años, campeón con Bologna de la Copa Italia, quien cumplirá con los trámites de rigor, firmará su contrato y se sumará al plantel dirigido por Gian Piero Gasperini.
Los clubes ya tienen todo acordado y el de la capital italiana pagará 35 millones de euros por el 90% del pase del atacante. Además, en una operación paralela el ucraniano Artem Dovbyk pasará al Bologna.
Santi Castro tuvo una oferta muy concreta, e incluso con un contrato más importante, para jugar en la Fiorentina, pero lo sedujo la posibilidad de jugar en la Roma junto a sus compatriotas Paulo Dybala y Matías Soulé.
Aunque solo tiene 21 años, Santiago Castro ya estuvo en alguna convocatoria de Lionel Scaloni en la Selección argentina mayor y acredita experiencia, con goles, en la Sub 16, Sub 20 y Sub 23.
Señalado como uno de los delanteros con proyección para el Mundial 2030, Castro llega a la Roma con una marca de 105 partidos, 22 goles y 13 asistencias en el Bologna. Antes, en Vélez, hizo 9 tantos en 64 encuentros.