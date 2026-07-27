Gimnasia y Esgrima confirmó una muy mala noticia antes de jugar con San Lorenzo

El plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para enfrentar este martes a San Lorenzo y confirmó una muy mala noticia como la lesión del defensor Franco Saavedra.
El plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para enfrentar este martes a San Lorenzo y confirmó una muy mala noticia
El plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para enfrentar este martes a San Lorenzo y confirmó una muy mala noticia como la lesión del defensor Franco Saavedra.
El parte médico del Lobo indicó que el futbolista "sufrió durante la práctica de este domingo un traumatismo en su rodilla izquierda, lo que le impidió continuar con el entrenamiento".
Luego agregó: "Se le realizaron estudios complementario constatando la ruptura del ligamento cruzado anterior. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente y el tiempo de recuperación será de entre 6 y 9 meses".
Esto descarta a Saavedra por el resto de la temporada 2026 y habrá que ver si la dirigencia mensana hace alguna incorporación para remplazarlo.
Con el golpe de la lesión de Saavedra y también el envión del triunfo del viernes ante Central Córdoba, el plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para jugar con San Lorenzo, que viene en crisis y debutó perdiendo con Lanús.
Darío Franco definirá en estas horas la formación inicial para el encuentro que se jugará este martes 28 a las 19 en el Nuevo Gasómetro y será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver por ESPN Premium.