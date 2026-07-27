Gimnasia y Esgrima confirmó una muy mala noticia antes de jugar con San Lorenzo

Esto descarta a Saavedra por el resto de la temporada 2026 y habrá que ver si la dirigencia mensana hace alguna incorporación para remplazarlo.

El Lobo viajó a Buenos Aires

Con el golpe de la lesión de Saavedra y también el envión del triunfo del viernes ante Central Córdoba, el plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para jugar con San Lorenzo, que viene en crisis y debutó perdiendo con Lanús.

Darío Franco definirá en estas horas la formación inicial para el encuentro que se jugará este martes 28 a las 19 en el Nuevo Gasómetro y será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver por ESPN Premium.