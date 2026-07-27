Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima confirmó una muy mala noticia antes de jugar con San Lorenzo

El plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para enfrentar este martes a San Lorenzo y confirmó una muy mala noticia

Por UNO
El Lobo viajó a Buenos Aires.

El Lobo viajó a Buenos Aires.

El plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para enfrentar este martes a San Lorenzo y confirmó una muy mala noticia como la lesión del defensor Franco Saavedra.

El parte médico del Lobo indicó que el futbolista "sufrió durante la práctica de este domingo un traumatismo en su rodilla izquierda, lo que le impidió continuar con el entrenamiento".

Luego agregó: "Se le realizaron estudios complementario constatando la ruptura del ligamento cruzado anterior. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente y el tiempo de recuperación será de entre 6 y 9 meses".

Esto descarta a Saavedra por el resto de la temporada 2026 y habrá que ver si la dirigencia mensana hace alguna incorporación para remplazarlo.

El Lobo viajó a Buenos Aires

Con el golpe de la lesión de Saavedra y también el envión del triunfo del viernes ante Central Córdoba, el plantel de Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires para jugar con San Lorenzo, que viene en crisis y debutó perdiendo con Lanús.

Darío Franco definirá en estas horas la formación inicial para el encuentro que se jugará este martes 28 a las 19 en el Nuevo Gasómetro y será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver por ESPN Premium.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas