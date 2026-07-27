El árbitro que dirigió la final entre Argentina y España tomó una tajante decisión tras el partido

La noticia cobró particular relevancia en el ámbito deportivo debido al rol protagónico que desempeñó el réferi en el choque decisivo entre la Selección argentina y la de España.

El árbitro colgó el silbato.

El retiro del árbitro encargado de la final

La determinación del colegiado de colgar el silbato pone fin a una extensa trayectoria en los torneos más relevantes del fútbol internacional. A lo largo de sus años en la actividad, el juez encabezó compromisos de máxima exigencia tanto en competencias de clubes como en certámenes de selecciones.