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El árbitro que dirigió la final entre Argentina y España tomó una tajante decisión tras el partido

Slavko Vincic fue el árbitro encargado de dirigir la final del Mundial que dejó con un sabor amargo a los argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro dirigió dos veces a la Selección argentina en mundiales.

El árbitro dirigió dos veces a la Selección argentina en mundiales.

El fútbol registró una novedad de alto impacto con el anuncio del retiro definitivo del árbitro Slavko Vini. El juez de nacionalidad eslovena decidió cerrar su etapa dentro de la actividad profesional, concluyendo un recorrido que lo posicionó entre las autoridades más destacadas del fútbol global.

La noticia cobró particular relevancia en el ámbito deportivo debido al rol protagónico que desempeñó el réferi en el choque decisivo entre la Selección argentina y la de España.

El &aacute;rbitro colg&oacute; el silbato.

El árbitro colgó el silbato.

El retiro del árbitro encargado de la final

La determinación del colegiado de colgar el silbato pone fin a una extensa trayectoria en los torneos más relevantes del fútbol internacional. A lo largo de sus años en la actividad, el juez encabezó compromisos de máxima exigencia tanto en competencias de clubes como en certámenes de selecciones.

Su crecimiento en la nómina de autoridades le permitió consolidarse como una de las opciones principales para los enfrentamientos de mayor trascendencia del calendario. Esa consideración técnica lo mantuvo de manera constante entre las figuras principales designadas por los organismos rectores.

Con la confirmación de su salida de las canchas, la disciplina despide a un árbitro de amplia presencia en las grandes citas del deporte.

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Cada vez que el árbitro dirigió a la Selección el combinado nacional cayó.

El árbitro dirigió dos veces a la Selección argentina en mundiales

El esloveno dirigió 2 veces a la Selección argentina en mundiales, en Qatar y en la última cita máxima:

  • Mundial de Qatar 2022: en el partido debut en la fase de grupos frente a Arabia Saudita (derrota 1-2 para Argentina).
  • Mundial 2026: la gran final del torneo en la que el conjunto albiceleste enfrentó y cayó con España.

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