El árbitro que dirigió la final entre Argentina y España tomó una tajante decisión tras el partido

Su crecimiento en la nómina de autoridades le permitió consolidarse como una de las opciones principales para los enfrentamientos de mayor trascendencia del calendario. Esa consideración técnica lo mantuvo de manera constante entre las figuras principales designadas por los organismos rectores.
Con la confirmación de su salida de las canchas, la disciplina despide a un árbitro de amplia presencia en las grandes citas del deporte.
Cada vez que el árbitro dirigió a la Selección el combinado nacional cayó.
El árbitro dirigió dos veces a la Selección argentina en mundiales
El esloveno dirigió 2 veces a la Selección argentina en mundiales, en Qatar y en la última cita máxima:
- Mundial de Qatar 2022: en el partido debut en la fase de grupos frente a Arabia Saudita (derrota 1-2 para Argentina).
- Mundial 2026: la gran final del torneo en la que el conjunto albiceleste enfrentó y cayó con España.