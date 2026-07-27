¿Qué son los electrodomésticos de línea blanca para la casa y en qué se diferencian del resto?

Lo primero y principal no es el precio, aunque este es un punto muy importante. La ficha técnica de un electrodoméstico nos va a brindar información muy importante sobre su consumo energético o eficiencia. Los aparatos traen una tabla de colores y letras para indicar qué tanto consumen.

Este dato es importante porque puede que los electrodomésticos baratos sean económicos en la compra, pero no en el uso. En estos casos conviene hacer una inversión inicial más alta, pero con mayor eficiencia energética en el tiempo.

La eficiencia energética es importante al momento de comprar un electrodoméstico.

A la hora de comprar electrodomésticos para la casa, también hay que leer reseñas de otros usuarios o clientes que ya tienen el aparato. Sirve para saber si ocupa mucho espacio, si hace mucho ruido o si cumple bien su función principal.

Las medidas de los electrodomésticos son muy importantes. Antes de comprar cualquier aparato, hay que pensar en qué lugar de la casa lo vamos a poner y si no va a estorbar el paso.

No importa tanto la apariencia. Puede que un aparato sea lindo, pero quizás es de mala calidad o no funciona bien. Valora la calidad de los materiales por sobre la estética y evalúa qué marcas tienen mejores electrodomésticos o en qué se especializa mejor cada una.

¿Qué significa que un electrodoméstico sea de línea blanca?

Este viejo término se usa para clasificar a los electrodomésticos cuya finalidad es lavar, cocinar, enfriar o calentar la casa y los alimentos.

Aunque el nombre nació originalmente porque la mayoría de estos electrodomésticos son de color blanco, hoy aplica a los aparatos en general que cumplen dichas funciones.

Los electrodomésticos de gama blanca se consideran básicos para el hogar.

Los electrodomésticos de línea blanca se consideran imprescindibles o básicos. Son las heladeras, lavarropas, hornos, microondas, campanas extractoras y ventiladores.

Existen otros electrodomésticos que se consideran de gama marrón. Incluye televisores, cámaras de fotos, equipos de música, computadoras y aparatos de imagen o sonido que son importantes, pero no imprescindibles.