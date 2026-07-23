¿Se gasta más agua lavando los platos a mano o en el lavavajillas?

El consumo de agua de los electrodomésticos, así como el consumo de electricidad o el gasto económico que representa comprarlos, pueden ponernos en duda al momento de elegirlos o no para la casa. Esto pasa mucho cuando no sabemos si usar el lavavajillas para lavar un plato o lavarlo a mano, o si conviene de antemano comprar un lavavajillas.
No es que el lavado a mano sea peor o mejor que el lavado en este electrodoméstico; simplemente puede convenir en algunos casos más que en otros. Pero antes de saber qué gasta menos agua, hay que entender cómo funciona el lavavajillas y cuánto gasta realmente.
El lavavajillas es un electrodoméstico de uso diario que funciona con dos elementos principales: agua y electricidad. Lo que pasa adentro del lavavajillas cuando ponemos un plato o cualquier objeto es lo siguiente:
- Al encender el aparato a la red eléctrica y a la fuente de agua, la máquina toma una pequeña cantidad de agua y la calienta por medio de una resistencia.
- Este electrodoméstico no se llena hasta arriba de agua como se pensaría, sino que lava por presión a través de una bomba que lanza el agua mezclada con detergente.
- La presión de agua hace que los brazos internos giren a gran velocidad contra los platos y arranquen la grasa o restos de comida.
¿Gasta más agua lavar los platos a mano o en el lavavajillas?
Si vas a lavar un solo plato, un vaso y un par de cubiertos, lógicamente conviene hacerlo a mano y no tiene mucho sentido prender el lavavajillas. Pero, si vas a lavar los platos del día, puede que este electrodoméstico sea la mejor opción.
El lavado de platos manual gasta mucha más agua que el lavavajillas. Un lavado promedio de varios utensilios consume en promedio entre 40 y 60 litros de agua, sobre todo cuando lavamos con la canilla abierta.
El lavavajillas, en comparación, gasta entre 7 y 15 litros de agua por ciclo completo. El consumo de la canilla gasta alrededor de 9 litros por minuto corriendo sin corte.
Por lo tanto, conviene más el lavado en las lavadoras que el lavado a mano cuando se trata de gasto de agua. Aunque, comparando precios, lógicamente es más costosa la inversión inicial de tener uno de estos electrodomésticos que a su vez gasta electricidad.
¿Cómo se puede ahorrar agua y luz al usar el lavavajillas?
Para ahorrar agua y electricidad en el uso de este tipo de electrodomésticos, lo ideal es no prenderlo varias veces al día y realizar un buen lavado al finalizar el día.
También se pueden usar programas o ciclos de lavado ecológicos que duran menos tiempo y gastan menor cantidad de agua.
En pocas palabras
- Lavado de platos: El lavavajillas consume entre 7 y 15 litros por ciclo, mientras que lavar a mano con la canilla abierta gasta entre 40 y 60 litros.
- Eficiencia de electrodomésticos: El lavavajillas funciona a presión con agua y detergente, no se llena completamente, y utiliza la electricidad para calentar el agua.
- Ahorro en el lavavajillas: Se recomienda usar programas ecológicos y no prender el electrodoméstico varias veces al día para optimizar el consumo de agua y energía.