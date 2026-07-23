¿Se gasta más agua lavando los platos a mano o en el lavavajillas?

Al encender el aparato a la red eléctrica y a la fuente de agua , la máquina toma una pequeña cantidad de agua y la calienta por medio de una resistencia.

, la máquina toma una pequeña cantidad de y la calienta por medio de una resistencia. Este electrodoméstico no se llena hasta arriba de agua como se pensaría, sino que lava por presión a través de una bomba que lanza el agua mezclada con detergente.

no se llena hasta arriba de como se pensaría, sino que lava por presión a través de una bomba que lanza el mezclada con detergente. La presión de agua hace que los brazos internos giren a gran velocidad contra los platos y arranquen la grasa o restos de comida.

¿Gasta más agua lavar los platos a mano o en el lavavajillas?

Si vas a lavar un solo plato, un vaso y un par de cubiertos, lógicamente conviene hacerlo a mano y no tiene mucho sentido prender el lavavajillas. Pero, si vas a lavar los platos del día, puede que este electrodoméstico sea la mejor opción.

El lavado de platos manual gasta mucha más agua que el lavavajillas. Un lavado promedio de varios utensilios consume en promedio entre 40 y 60 litros de agua, sobre todo cuando lavamos con la canilla abierta.

El lavado manual consume más agua.

El lavavajillas, en comparación, gasta entre 7 y 15 litros de agua por ciclo completo. El consumo de la canilla gasta alrededor de 9 litros por minuto corriendo sin corte.

Por lo tanto, conviene más el lavado en las lavadoras que el lavado a mano cuando se trata de gasto de agua. Aunque, comparando precios, lógicamente es más costosa la inversión inicial de tener uno de estos electrodomésticos que a su vez gasta electricidad.

¿Cómo se puede ahorrar agua y luz al usar el lavavajillas?

Para ahorrar agua y electricidad en el uso de este tipo de electrodomésticos, lo ideal es no prenderlo varias veces al día y realizar un buen lavado al finalizar el día.

Utiliza ciclos de lavado ecológicos para ahorrar.

También se pueden usar programas o ciclos de lavado ecológicos que duran menos tiempo y gastan menor cantidad de agua.