De Lionel Scaloni para el pueblo argentino: "Lo siento por no haberles podido traer otra copa"

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", señaló el entrenador de la Selección argentina luego de caer ante España y no haber confirmado su continuidad al final de su contrato en diciembre próximo.

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"Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros", continuó Scaloni, elogiando al plantel Albiceleste que llegó a una segunda final del mundo en los últimos cuatro años. "El esfuerzo, las ganas, el querer, el 'yo puedo', el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo", sentenció el DT más ganador de las últimas décadas del combinado nacional.

Por último, Lionel Scaloni agradeció a todo su cuerpo técnico, a los propios futbolistas mencionados, a utileros, médicos, cocineros y todo el staff de la Selección argentina que formaron parte de la Copa del Mundo 2026 y suelen trabajar a diario en AFA. "Eternamente agradecido".

Para rematar, el oriundo de Pujato escribió: "Pd: Quien tiene un amigo argentino,tiene un tesoro". De inmediato la publicación se llenó de Me gusta y comentarios de amor para un DT que supo transmitir valores en la victoria como en la derrota.

La Selección argentina volverá a jugar en septiembre, en la próxima ventana FIFA, donde Lionel Scaloni y todo el plantel subcampeón reaparecerán en escena para reencontrarse con su gente luego de volver a dejar en lo más alto los colores de la bandera nacional.