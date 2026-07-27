Turbulencias en altura obligaron a desviar y cancelar vuelos en Mendoza

Esto reportaba el aeropuerto de Mendoza en la mañana de este lunes.

Qué es la turbulencia en altura que afecta al aeropuerto de Mendoza

La turbulencia en altura es un fenómeno atmosférico causado por el choque de masas de aire que se desplazan a diferentes velocidades y direcciones en los niveles superiores de la atmósfera. Este tipo de perturbación es habitual en zonas cordilleranas debido a las corrientes de viento Zonda o vientos del oeste que cruzan la cordillera de los Andes.

A diferencia de las inestabilidades producidas cerca de la superficie, estas corrientes violentas generan movimientos bruscos e impredecibles en los aviones comerciales. Por este motivo, las normativas aéreas obligan a los comandantes a evitar el cruce por las áreas afectadas para garantizar la integridad de los pasajeros.

El aeropuerto de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El detalle de los vuelos en Mendoza que fueron desviados y cancelados

Entre las operaciones afectadas se encuentra el servicio LP 2435 de la empresa Latam, con origen en Lima y escala previa en Córdoba. La aeronave debía tocar suelo a las 6.20, pero fue redirigida a un aeropuerto alternativo pasadas las 8.40 tras no poder concretar su aproximación final.

Por su parte, la firma JetSmart debió suspender el arribo del vuelo WJ 3070, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La operación, que tenía horario estimado de llegada para las 6.59, figuró como cancelada en pantalla por las malas condiciones en la zona de vuelo.

Las partidas, sin inconvenientes

A pesar de las restricciones imprevistas para los aterrizajes, las autoridades informaron que los despegues programados continuaron operando con normalidad. Las aeronaves situadas en la pista han podido emprender viaje según el cronograma previsto.