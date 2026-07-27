EE.UU. devolvió 500.000 toneladas de conchas de ostras al mar en 2007: dos décadas después, han generado un nuevo hábitat

Las conchas fueron recolectadas en restaurantes, mercados y criaderos para ser limpiadas y devueltas al océano. Allí funcionan como un sustrato natural donde las larvas de ostras pueden adherirse y crecer, dando origen a nuevos arrecifes en zonas donde estos hábitats prácticamente habían desaparecido.

Los resultados de devolver las conchas al mar

La restauración fue impulsada por distintas organizaciones ambientales, universidades y agencias estatales en regiones como la bahía de Chesapeake y la costa del Golfo de México. El objetivo no era solo recuperar las poblaciones de ostras, sino también restablecer uno de los ecosistemas más importantes de las costas estadounidenses.

Casi dos décadas después, los arrecifes restaurados se convirtieron en refugio para miles de especies marinas. Peces, cangrejos, camarones, moluscos y numerosos invertebrados utilizan estas estructuras para alimentarse, reproducirse y protegerse, lo que permitió incrementar la biodiversidad en las zonas intervenidas.

Además de servir como hábitat, las ostras cumplen una función ecológica clave en el mar. Cada ejemplar adulto puede filtrar grandes cantidades de agua al día, reteniendo sedimentos, exceso de nutrientes y otras partículas en suspensión. Aunque este proceso no elimina todos los contaminantes, contribuye a mejorar la calidad del agua y favorece el desarrollo de pastos marinos y otros organismos.

Los arrecifes también ayudan a amortiguar el impacto de las olas, reducen la erosión costera y fortalecen la resiliencia de las costas frente al aumento del nivel del mar y los eventos climáticos extremos.