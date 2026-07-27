Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con dos hermanas adolescentes, "P", de 12 años y "A" de 16 años.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años
Al conocer a "P" lo que llama la atención es la ternura que denota y su mirada en complicidad con su hermana. Se muestra tímida, pero atenta a lo que sucede a su alrededor, cariñosa y sensible.
Son de su interés actividades como ver series animadas, dibujar, jugar y hacer yoga en el hogar. Le gusta el color amarillo, patinar, cocinar y comer pizzas, papas fritas y arvejas. Expresa que le encanta el circo, los trucos de magia y malabares, como también la "rueda de la muerte". Se encuentra cursando 6to grado, refiriendo que le gusta matemática.
En cuanto a "A" lo primero que se percibe es la madurez en su dialecto y la conciencia de sus vivencias. Expresa tranquilidad, alegría y simpleza.
Al definirse lo hace mencionando ser una persona creativa, muy cariñosa, a la que le gustan los animales, el color rosado, dibujar y escribir historias.
Le gusta escuchar música de los ‘80, ver películas y series. Asiste a 4to año de la escuela, comentando que le encanta ir y que sostiene, tanto allí como en el hogar, vínculos afectivos con sus pares con quienes disfruta pasar tiempo, compartir momentos, conversar y respecto de los cuales manifiesta me río mucho con mis amigos.
Cuando se imaginan siendo parte de una familia lo hacen pensando "en algo simple", tal como refieren, comiendo y charlando, pasando tiempo juntos.
"P" quisiera que la acompañen a realizar un taller de cocina que comencé hace tiempo y no pudo finalizar; y "A" que la llevaran a conocer el mar. Ambas se encuentran en tratamiento psicológico. Su situación de adoptabilidad está firme.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.