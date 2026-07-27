Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años

En cuanto a "A" lo primero que se percibe es la madurez en su dialecto y la conciencia de sus vivencias. Expresa tranquilidad, alegría y simpleza.

Al definirse lo hace mencionando ser una persona creativa, muy cariñosa, a la que le gustan los animales, el color rosado, dibujar y escribir historias.

Le gusta escuchar música de los ‘80, ver películas y series. Asiste a 4to año de la escuela, comentando que le encanta ir y que sostiene, tanto allí como en el hogar, vínculos afectivos con sus pares con quienes disfruta pasar tiempo, compartir momentos, conversar y respecto de los cuales manifiesta me río mucho con mis amigos.

Cuando se imaginan siendo parte de una familia lo hacen pensando "en algo simple", tal como refieren, comiendo y charlando, pasando tiempo juntos.

"P" quisiera que la acompañen a realizar un taller de cocina que comencé hace tiempo y no pudo finalizar; y "A" que la llevaran a conocer el mar. Ambas se encuentran en tratamiento psicológico. Su situación de adoptabilidad está firme.

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.