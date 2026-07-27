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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos hermanas adolescentes de 12 y 16 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con dos hermanas adolescentes, "P", de 12 años y "A" de 16 años.

Al conocer a "P" lo que llama la atención es la ternura que denota y su mirada en complicidad con su hermana. Se muestra tímida, pero atenta a lo que sucede a su alrededor, cariñosa y sensible.

Son de su interés actividades como ver series animadas, dibujar, jugar y hacer yoga en el hogar. Le gusta el color amarillo, patinar, cocinar y comer pizzas, papas fritas y arvejas. Expresa que le encanta el circo, los trucos de magia y malabares, como también la "rueda de la muerte". Se encuentra cursando 6to grado, refiriendo que le gusta matemática.

En cuanto a "A" lo primero que se percibe es la madurez en su dialecto y la conciencia de sus vivencias. Expresa tranquilidad, alegría y simpleza.

Al definirse lo hace mencionando ser una persona creativa, muy cariñosa, a la que le gustan los animales, el color rosado, dibujar y escribir historias.

Le gusta escuchar música de los ‘80, ver películas y series. Asiste a 4to año de la escuela, comentando que le encanta ir y que sostiene, tanto allí como en el hogar, vínculos afectivos con sus pares con quienes disfruta pasar tiempo, compartir momentos, conversar y respecto de los cuales manifiesta me río mucho con mis amigos.

Cuando se imaginan siendo parte de una familia lo hacen pensando "en algo simple", tal como refieren, comiendo y charlando, pasando tiempo juntos.

"P" quisiera que la acompañen a realizar un taller de cocina que comencé hace tiempo y no pudo finalizar; y "A" que la llevaran a conocer el mar. Ambas se encuentran en tratamiento psicológico. Su situación de adoptabilidad está firme.

Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.

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