Pierre Gasly se alineó con Franco Colapinto y criticó el monoplaza de Alpine: "No es bueno"

Gasly ha sumado 42 puntos en la carrera de pilotos en la vigente temporada, mientras que Franco Colapinto tiene 19: "Creo que intentamos todo: tuvimos una buena estrategia, tuvimos un buen inicio, traté de aguantar lo más que pude. En el auto, en términos de sensaciones, no es realmente bueno".
"No responde en absoluto a lo que intentamos hacer. Es muy inconsistente con el tema del viento, hay muchas cosas en las que mejorar", analizó el piloto de Alpine que comparte equipo con el argentino.
Pierre Gasly no ocultó su enojo y decepción.
Pierre Gasly y Franco Colapinto tendrán tiempo para mejorar
Los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que esperar para volver a ver acción en las pistas ya que recién el fin de semana del 23 de agosto se realizará el GP de Países Bajos en el emblemático circuito de Zandvoort.
Así está la tabla de pilotos:
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos.
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos.
- George Russell (Mercedes) – 160 puntos.
- Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos.
- Lando Norris (McLaren) – 128 puntos.
- Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos.
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos.
- Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos.
- Liam Lawson (RB) – 43 puntos.
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos.
- Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos.
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos.
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos.
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos.
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos.
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos.
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos.
- Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos.
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto.
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos.
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos.
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos.