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Sin puntos

Pierre Gasly se alineó con Franco Colapinto y criticó el monoplaza de Alpine: "No es bueno"

En el GP de Hungría Franco Colapinto quedó en el puesto 15 mientras que Pierre Gasly quedó 12; ninguno sumó

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pierre Gasly quedó fuera de la zona de puntuación.

Pierre Gasly quedó fuera de la zona de puntuación.

El fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría dejó un saldo sumamente negativo para la escudería Alpine. El rendimiento en pista estuvo lejos de las expectativas trazadas por la estructura, desencadenando momentos de tensión al finalizar la competencia por el enojo de Pierre Gasly, quien terminó 12.

Tras el amargo desenlace en la carrera, las miradas se posaron sobre las declaraciones de sus corredores principales. Mientras que Franco Colapinto expresó: "No sé si se rompió algo. Muy raro. Iba muy despacio", el francés tampoco tuvo impresiones positivas.

Pierre Gasly no tuvo un buen fin de semana en Hungr&iacute;a.

Pierre Gasly no tuvo un buen fin de semana en Hungría.

Pierre Gasly criticó el monoplaza de Alpine

El piloto francés no logró sumar puntos y no dudó en expresar su decepción: "Lamentablemente, no somos lo suficientemente rápidos; esa es la realidad del momento. Hemos estado detrás de los Racing Bulls y los Audis durante las últimas carreras".

Gasly ha sumado 42 puntos en la carrera de pilotos en la vigente temporada, mientras que Franco Colapinto tiene 19: "Creo que intentamos todo: tuvimos una buena estrategia, tuvimos un buen inicio, traté de aguantar lo más que pude. En el auto, en términos de sensaciones, no es realmente bueno".

"No responde en absoluto a lo que intentamos hacer. Es muy inconsistente con el tema del viento, hay muchas cosas en las que mejorar", analizó el piloto de Alpine que comparte equipo con el argentino.

Pierre Gasly no ocult&oacute; su enojo y decepci&oacute;n.

Pierre Gasly no ocultó su enojo y decepción.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tendrán tiempo para mejorar

Los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que esperar para volver a ver acción en las pistas ya que recién el fin de semana del 23 de agosto se realizará el GP de Países Bajos en el emblemático circuito de Zandvoort.

Así está la tabla de pilotos:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos.
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos.
  3. George Russell (Mercedes) – 160 puntos.
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos.
  5. Lando Norris (McLaren) – 128 puntos.
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos.
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos.
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos.
  9. Liam Lawson (RB) – 43 puntos.
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos.
  11. Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos.
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos.
  13. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos.
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos.
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos.
  16. Alex Albon (Williams) – 5 puntos.
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos.
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos.
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto.
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos.
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos.
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos.

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