Pierre Gasly se alineó con Franco Colapinto y criticó el monoplaza de Alpine: "No es bueno"

Gasly ha sumado 42 puntos en la carrera de pilotos en la vigente temporada, mientras que Franco Colapinto tiene 19: "Creo que intentamos todo: tuvimos una buena estrategia, tuvimos un buen inicio, traté de aguantar lo más que pude. En el auto, en términos de sensaciones, no es realmente bueno".

"No responde en absoluto a lo que intentamos hacer. Es muy inconsistente con el tema del viento, hay muchas cosas en las que mejorar", analizó el piloto de Alpine que comparte equipo con el argentino.

Pierre Gasly no ocultó su enojo y decepción.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tendrán tiempo para mejorar

Los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que esperar para volver a ver acción en las pistas ya que recién el fin de semana del 23 de agosto se realizará el GP de Países Bajos en el emblemático circuito de Zandvoort.

Así está la tabla de pilotos: