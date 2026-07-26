Colapinto: "No sé si alguien me tocó"

Al concluir la competencia, Colapinto expresó su malestar por el comportamiento del auto y la imposibilidad de pelear más arriba: "Largué bien. Después, me quedé trabado en la (curva) 1, detrás de Pierre. Cuando frené en la 4, se me movió mucho el auto. Fue muy lento, se me corrió",

"Fue una pena eso. Me quedé trabado atrás de ellos. Igualmente, no tenía ritmo", expresó el argentino.

No sé si se rompió algo. Muy raro. Iba muy despacio. No sé si se rompió algo. Muy raro. Iba muy despacio.

"Con el balance, que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás y adelante, no tenía nada de grip", agregó.

El piloto bonaerense dejó en claro que la falta de velocidad de curva y el desgaste prematuro de las gomas condicionaron por completo su actuación, evidenciando los problemas que aún debe resolver la escudería francesa de cara a los próximos compromisos de la Fórmula 1.