Entre el 2 y el 9 de agosto se realiza en Santa Cruz una nueva edición de la Copa Mundial de Natación Invernal, en aguas del Lago Argentino. Allí volverá a estar un especialista mendocino, Darío Silva, que irá acompañado de otras tres nadadoras locales.
Cuatro mendocinos compiten en la Copa Mundial de Natación de Aguas Invernales en El Calafate
Del 2 al 9 de agosto se disputa en El Calafate la prueba de natación Winter Swimming World Cup 2026, con cuatro mendocinos del Club Mendoza de Regatas
Junto a Darío Silva viajan tres mendocinas: Liliana Munzi, Mariana Gutiérrez, y Estefanía Bottegal, todos nadadores de aguas abiertas, que esta vez desafiarán las condiciones invernales en El Calafate.
Natación extrema con mendocinos nadando en las aguas de El Calafate
Esta cita santacruceña y de nivel internacional, cuenta con la participación de nadadores de más de 15 países bajo la fiscalización de la International Winter Swimming Association (IWSA).
La Winter Swimming World Cup 2026 tuvo su primera vista a Santa Cruz, en la Patagonia argentina en el 2023, donde Darío Silva estuvo presente. Con el Glaciar Perito Moreno de fondo, se harán las carreras con aguas a temperaturas de 2°C, y sin traje de neopreno.
Este tipo de competencias de natación en aguas frías nació en el inicio de este siglo en Finlandia. La iniciativa competitiva de la "natación de invierno" creció y se llegó a crear una Copa Mundial bienal que vuelve a presentarse en Argentina.
La semilla de Silva, de 58 años, prendió, y ahora sus compañeras de la agrupación Nadadores de Montaña, con apoyo del Club Mendoza de Regatas, nadarán en esta cita ecuménica en el Lago Argentino. La preparación del equipo, además de las piletas del club del Parque, se realizó en el Dique Potrerillos. La delegación de nuestra provincia viajará el próximo viernes 31 de este mes.