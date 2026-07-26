Cuatro mendocinos compiten en la Copa Mundial de Natación de Aguas Invernales en El Calafate

La Winter Swimming World Cup 2026 tuvo su primera vista a Santa Cruz, en la Patagonia argentina en el 2023, donde Darío Silva estuvo presente. Con el Glaciar Perito Moreno de fondo, se harán las carreras con aguas a temperaturas de 2°C, y sin traje de neopreno.

Este tipo de competencias de natación en aguas frías nació en el inicio de este siglo en Finlandia. La iniciativa competitiva de la "natación de invierno" creció y se llegó a crear una Copa Mundial bienal que vuelve a presentarse en Argentina.

La semilla de Silva, de 58 años, prendió, y ahora sus compañeras de la agrupación Nadadores de Montaña, con apoyo del Club Mendoza de Regatas, nadarán en esta cita ecuménica en el Lago Argentino. La preparación del equipo, además de las piletas del club del Parque, se realizó en el Dique Potrerillos. La delegación de nuestra provincia viajará el próximo viernes 31 de este mes.