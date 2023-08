Darío Silva, el mendocino destacado que nos representará en el Mundial de Natación de Invierno

► TE PUEDE INTERESAR: Son mendocinos, amigos de la infancia y diseñaron la primera marca de ropa calefaccionada del país

Silva es un emprendedor, dueño de una pequeña pyme de construcción en seco desde hace 30 años. Sobre este factor dijo que "es una ventaja, ya que trabajo con mis hijos, y ellos quedan a cargo cuando viajo a competir. Ellos cuidan la empresa mejor que yo".

Darío tiene tres hijos: Juan Ignacio (33), que es contador; Juan Martín (28), con empresa constructora propia; y Juan Pablo (26) que trabaja con él y es su mano derecha. "Cada uno me dio un nieto. La verdad que, gracias a Dios, me va bien en la vida". También este lujanino tiene una pareja -es divorciado de la mamá de sus hijos- que lo acompaña a todos lados y es su "inyección anímica".

natacion-dario-silva-competencia.jpg Imparable. A sus 55 años, Darío se anota en todas las carreras que integran la programación mundialista y con grandes resultados.

Un poco de historia sobre la natación de invierno

Finlandia fue la cuna de la Asociación Internacional de Natación de Invierno (sigla en inglés: IWSA) y en ese país se comenzó a competir desde el año 2000 y hasta el 2006, cuando se fundó la entidad y su primera cita "oficial" fue en 2008, en Inglaterra, con la disputa de la Winter Swimming World Championships (WSWC), o sea el Campeonato Mundial de Natación de Invierno. Para marzo del 2022 estaba programada la cita ecuménica en el lago Onega, República de Karelia, Rusia, pero debido al conflicto este este país y Ucrania, se suspendió para este año, y el lugar elegido fue Argentina.

La reglamentación para estas pruebas señalan que la distancia a recorrer depende de la temperatura del agua. Por ejemplo, desde 0° a 2°, la distancia más larga es 200 metros. Se corren en todas las distancias: desde 25, 50 o 100 metros, pero la más larga es de 200m como máximo para esta temperatura.

La llegada casi casual de Darío a la natación

En una charla que es una montaña rusa de emociones y anécdotas, Silva relató cómo fue su contacto con la natación. "Los inicios míos en la natación fueron por accidente. Yo jugaba al fútbol y al pádel, hace unos 20 años, y se me cortó un tendón de Aquiles, a los cinco años se me cortó el tendón de la otra pierna, y el doctor Vaccarezza, que fue el que me había operado en el hospital Español, me dijo "olvidate Darío de los deportes de alto impacto", y eso me dejó en shock", recordó el maestro mayor de obras, dueño de una pequeña empresa de construcciones en seco.

"Juro que entendí la frase de Maradona, cuando dijo "me cortaron las piernas". Estaba acostumbrado a que todos los días alternaba entre fútbol y pádel, y de repente me quedé sin nada", reconoció Darío sobre aquel momento crucial en su vida deportiva.

natación-invierno-pileta.jpg estas son las piletas que se arman en los lagos helados para los mundiales de la natación de invierno.

Un descubrimiento clave en las aguas de Potrerillos

Pronto, lo que parecía ser un final, pasó a ser un feliz comienzo. "Empecé a hacer rehabilitación en la pileta donde estoy actualmente yendo a entrenar (Chacras de Coria), justo inauguraron el dique Potrerillos, la profesora dijo que el domingo había una salida al dique, me anoté, ahí cambió todo", dijo el atleta, que confesó: "Meterme en el agua, y verme en el medio del agua y rodeado de esas montañas, sentí que lago había comenzado a cambiar dentro mío", confesó Darío.

Luego el deportista sumó: "Comencé a nadar de a poquito, después me anoté en competencias locales, donde sigo participando en las pruebas de Amenam (Asociación Mendocina de Natación Masters), que hace carreras cortas a nivel Cuyo y organiza tres pruebas al año, una en cada provincia (San Luis, San Juan y Mendoza)".

natación-invierno-andarivel.jpg Imagen que dice todo: las velas de hielo en las sogas que marcan los andariveles de la pileta donde se nada a cuerpo desnudo.

"Tirarse de cabeza" a la competición internacional

Luego llegaron el entusiasmo y los viajes para competir o realizar raides, como el cruce del Canal de Beagle. "Gracias a Dios tengo la posibilidad económica de hacerlo, y la satisfacción de representar al país, a la edad nuestra, es una alegría enorme. También soy una agradecido a la posibilidad de hacer viajes fantásticos, donde he visto paisajes soñados y conocido gente maravillosa", señaló en ex alumno del colegio Pablo Nogués.

"Este deporte tiene una competencia que está dividida por categorías, así que nos medimos con gente de nuestra edad, lo que la hace más pareja", sumó.

natacion-dario-silva-competencia-01.jpg Darío Silva portando y defendiendo los colores de la natación argentina en las anteriores citas ecuménicas.

La primera cita ecuménica de Darío fue en el 2028, en Estonia, donde viajó con otro mendocino, Mauricio López, y todo fue puro coraje, ya que ninguno había nadado en aguas frías nunca. "En 2018, cuando viajamos a nuestro primer mundial, donde no teníamos ni idea de lo que era nadar con temperaturas cerca del cero grado o menos.", rememoró.

Allí cosecharon los mendocinos rescataron una jugosa anécdota cuando fueron a inscribirse en la carrera más larga, 450 metros endurance. El que los inscribió les preguntó si tenían experiencia, y al decirle que ninguna, este les replicó si eran conscientes donde se iban a meter. Entonces Darío le devolvió la pregunta, y el muchacho le respondió que esta sería su novena carrera. "¿Y cuando corriste por primera vez, qué experiencia tenías?", repreguntó Silva. "Tienen razón", dijo por fin el estonio, y los inscribió.

En esta instancia Darío logró el quinto puesto, y eso lo motivó a seguir en esta modalidad extrema de natación. "Aquella vez sacaron a mucha gente con hipotermia, y yo no se si fue buena preparación, garra, suerte o qué ni de donde lo sacamos, pero nos fue bastante bien", recordó el maestro mayor de obra.

natacion-dario-silva-competencia-02.jpg

Adiós a la cita en Rusia 2022 y designación como sede a nuestro país

Para la tercera incursión ecuménica el mendocino ya tenía decidido acudir. "Teníamos pensado ir a Rusia, estábamos preparados, nos inscribimos, y recuerdo que sacamos los pasajes un día lunes a la noche, y el miércoles siguiente (Vladimir) Putin bombardeó Ucrania. Menos mal que luego nos devolvieron el dinero, no hubo drama, pero nos quedamos con las ganas de ir a nuestro tercer mundial" aportó Silva sobre la frustrada realización de las competiciones en las gélidas aguas del lago Onega, República de Carelia, Rusia.

"Ahora tenemos la suerte de que este Mundial se va a hacer en el Perito Moreno. ¡Qué mejor para nosotros de que se haga acá y seamos locales!", dijo con entusiasmo el ahora lujanino, pero nacido en Godoy Cruz.

Respecto al escenario de la prueba y una supuesta ventaja por localía, Darío informó: "Yo ya he nadado en este lago, justamente lo hice cuando me preparaba para el Mundial de Rusia (2022), el que se suspendió, y tengo una mínima experiencia. Los locales o que viven en El Calafate, e incluso los que viven en la costa y puede nadar en el mar cuando quieren, sí que tienen alguna ventaja real".

Luego completó: "Nosotros acá en Mendoza, encima que no tenemos muchos lugares naturales, encima está prohibida la natación en todos los espejos de agua. Cada vez que tengo que salir a nadar es una odisea".

Sobre la posibilidad de entrenar en los espejos de agua de Mendoza dijo que acá se dan situaciones contradictorias, "Nos suelen dar permisos, pero es un lio conseguirlos. Encima te exigen cosas insólitas, como que tenés que nadar con traje de neoprene, y lo loco es que las competencias que se hacen acá en Mendoza, prohíben el uso del traje de neoprene", se quejó el deportista.

Pero luego agregó resignado y desafiante: "Pero nos vamos adaptando. Así como nos adaptamos a competir en el agua fría, también lo hicimos con el agua salada y en el mar".

natacion-dario-silva-perito moreno-03.jpg Deporte extremo. Este mendocino compite en aguas que tienen una temperatura cercana a cero grados o menos.

La preparación para el Mundial en Santa Cruz

Entrando en el tema de la próxima cita ecuménica de la natación de aguas frías, Darío dio un panorama: "Aquí (en los mundiales) las distancias son cortas, si bien hay una carrera de 1.000 metros. Estas pruebas se hace un una pileta flotante, que tiene 25m de largo, y se corre en distancias de 25, 50, 100, 200, para Crol y Pecho; y en Mariposa, 25 y 50m; y en Espalda no se compite por seguridad, al tener la cabeza siempre debajo del agua en este estilo. También hay carreras de 500 y 1.000 metros".

Sobre el plan de preparación, Silva reveló: "Mi rutina diaria es levantarme a las 6.30, a las 7 ya estoy en el agua, a las 8.15 ya estoy saliendo a trabajar, hasta las 18. Los martes y jueves hago doble turno de entrenamiento, sumando una sesión de 20.30 a 21.30. A mis 55 años hago actividades que no hacía cuando era pendejo. Vengo de hacerme un chequeo médico, para los certificados del Mundial, y la verdad que estamos impecables".

También contó que a principios de julio había participado de una durísima travesía marítima, nada menos que 37 kilómetros, entre la isla de Capri y Nápoles, en su 58° edición, donde le fue muy bien y completó el duro desafío. "Gracias a Dios nunca he abandonado una carrera", dijo.

natacion-dario-silva-perito moreno-01.jpg Darío Silva probando las aguas del Lago Argentino, escenario del Mundial de Natación de Invierno.

Respecto al escenario mundialista santacruceño, el Lago Argentino, donde están los conocidos glaciares Perito Moreno y Upsala, Silva contó que ya ha nadado ahí, e incluso tiene una linda anécdota. Para llegar a este espejo de agua de la cueca del río Santa Cruz, Darío participó de una excursión de trekking junto a otros turistas, algunos de ellos extranjeros. "Cuando estábamos por llagar al lago, le dije al guía que quería meterme en el agua. Al principio se negó, asustado, pero cuando le expuse mi experiencia en competiciones en este tipo de aguas, si entusiasmó, y hasta se animó a decirle a los otros excursionistas que les tenía una sorpresa. Al llegar al lago me dijo que me "tomara tiempo para ponerme el traje de neoprene". Cuando le dije que no usaba, y que iba a meterme en malla, casi se muere. Esa vez fui el "alma de la fiesta", y todos me alentaban y sacaban fotos", recordó el maestro mayor de obras.

natacion-dario-silva-perito moreno-02.jpg La sorpresa de los turistas que lo vieron entrenar a Silva en la inmediaciones del glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz.

El beneficio de nadar en aguas frías

Consultado sobre si se puede usar alguna crema o protección cutánea para nadar en las guas heladas, el nadador aclaró: "Los únicos elementos que permite el reglamento son, malla, gorro y antiparra. Ninguna otra cosa más. Obviamente que en la previa -al inscribirse- hay que presentar certificado médico, con ecodoppler, electrocardiograma, y además, antes de las carreras, te toman la presión y revisan el ritmo cardíaco".

Lejos de ser perjudicial para la salud esta natación en bajas temperaturas, Darío señaló los beneficios que le ha aportado: "No tengo conocimiento de que en algún mundial hayan sacado a alguien del agua con problemas cardíacos, teniendo en cuenta que compiten mujeres y hombres de más de 80 años. El cuerpo se acostumbra, se entrena. Si vos lo acostumbras y tenés la rutina de entrenar en el agua fría, no tenés problemas, al contrario, lo que uno logra son beneficios que brinda el agua fría, y son de no creer. Hace unos 10 años que no se lo que es un resfrío. No tuve Covid, me vacuné, pero el sistema inmunológico lo tengo tan alto, que es increíble", concluyó.

