Son mendocinos, amigos de la infancia y diseñaron la primera marca de ropa calefaccionada del país.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

La marca de ropa calefaccionada Wanderwarm nació en 2020

Cuando Kevin viajó a comienzos del 2020 a Estados Unidos, vio que vendían medias y guantes con calefacción y cada par valía alrededor de 500 dólares. Es instructor de esquí, competía cuando era chico y sostuvo que nunca había prestado atención a esa indumentaria, hasta ese momento, que lo relacionó con el sistema de calor que habían querido implementar para las mochilas de delivery.

Luego de volver del viaje, Kevin se reunió con sus tres amigos y decidieron encarar el proyecto. La familia de Julián Sánchez es dueña de una reconocida fábrica de indumentaria mendocina, lo que les facilitó el contacto con los proveedores de la tela y la posibilidad de elaborar los productos en dos meses.

Realizaron encuestas que arrojaron que los productos que más compraría la gente son guantes, medias y en tercer lugar chalecos. La confección e instalación de los sistemas de calor en la ropa les llevó bastante tiempo, especialmente, para que los cables no molesten e ir mejorándolos a prueba y error.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

No había ninguna empresa en Argentina que fabricara ropa calefaccionada y no podían copiarlo. En otros países del mundo existe, pero - según sostuvo Kevin - los precios eran muy altos para comprar uno y usarlo como modelo, teniendo en cuenta que era un emprendimiento que recién arrancaba, con ahorros previos y trabajo desde las casas.

La marca y nombre Wanderwarm nació de una propuesta de una agencia de marketing. Kevin explicó que comenzaron la producción en junio y lanzaron a la venta el 5 de agosto, día del Montañés, 500 unidades del único chaleco que tenían en ese entonces y que ahora se llama Ushuaia.

"La ventaja competitiva nuestra en el mercado es la calefacción, pero sin quedarnos atrás en lo que es la calidad y en el diseño de las prendas. Que no sea una prenda sumamente estacional y que preste únicamente el servicio de calefacción, sino que la gente lo quiera usar para salir a comer. Nos hemos dado cuenta de que ha funcionado porque cuando termina el invierno hay mucha gente que lo sigue usando", agregó.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Qué prendas tienen y cuánto dura la batería

Hasta 2022 sólo tenían a la venta un chaleco, una calza y una campera. Este año salieron al mercado cinco chalecos distintos, tres camperas y decidieron ponerle nombres de lugares en donde haga frío. "Hay uno que se llama Ushuaia, otro Malmö, Andorra y el más abrigado Alaska. Lo que difiere es la tela, el sistema de calor es el mismo", aclaró Kevin.

La batería es la que suministra la autonomía de la prenda y ellos la fabrican con una de 10.000 mAh. "Cuando nosotros lo conectamos al sistema de calor, le suministra esa energía almacenada al power bank. Los parches de calor tienen resistencias, que cuando empieza a circular la corriente, se calientan y se transforma la energía eléctrica en energía calórica por disipación térmica. Se calientan los cables y entregan una temperatura controlada", detalló.

Las baterías se recargan con un cable, al igual que los celulares. A mayor temperatura, más consumo eléctrico y menos duración de la batería. Dura 11 horas a 37 grados, seis horas a 45 grados y tres horas a 55. El usuario las regula con un botón que tienen todas las prendas.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Las ventas crecen 100% cada año

El joven empresario explicó que el público ha variado, al comienzo lo encararon como ropa destinada a actividades de invierno, de alta montaña, esquí, pero ahora el 60% de las ventas son a motoqueros. "El hobbista tiene una moto grande normalmente, el producto no es económico, no alcanza a ser masivo, pero que usa la moto para distenderse y no está acostumbrado a pasar tanto frío y se compra la ropa con calefacción para poder disfrutar de su hobby".

En 2020 vendieron 300 chalecos, al año siguiente lanzaron 400 unidades en junio y las vendieron todas la semana del día sel padre. Kevin sostuvo que no tenían plata para producir en contratemporada, por ende, esa plata la utilizaron para reinvertir y confeccionar nuevas prendas y llegaron a 1.000 en 2021.

En lo que va del 2023, llevan 2.300 prendas vendidas y el joven dijo que la tasa de crecimiento promedio viene siendo del 100% y el precio se actualiza con la inflación. Tienen distribuidores en diferentes provincias, desde Ushuaia hasta Corrientes. "Tenemos el objetivo de lograr ser una marca reconocida de ropa calefaccionada a nivel internacional", enfatizó.

Wanderwarm ropa con calefacción, Kevin Schejter.jpeg En lo que va del 2023 llevan 2.300 prendas vendidas.

Con respecto a los problemas con las importaciones, Kevin sostuvo que rara vez el 100% de los insumos de los productos se consiguen nacionales y siempre tienen trabas, que los desvían del foco de la empresa y tienen que abocarse a solucionar ese tipo de inconvenientes.

El joven explicó que siempre buscan mejorar la calidad de los productos y eso les lleva a importar, por su cuenta o a través de importadores. El método que usan para no tener que parar la producción por problemas de importación, es realizar compras anticipadas.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Cómo se dividen los roles dentro de la empresa

Los cuatro amigos se dividieron para que cada uno se encargue de un sector distinto de la empresa. La mayoría de los servicios son subcontratados, incluso los talleres que confeccionan la ropa, en los que trabajan alrededor de 30 personas.

Kevin Schejter es ingeniero industrial recibido en la Universidad Nacional de Cuyo y dentro de Wanderwarm se encarga del área comercial, trabaja con el equipo de marketing, que son cinco personas, definen las estrategias de la publicidad online, Google, Facebook, página web y además, se encarga de la atención a los clientes que quieren comprar por mayor.

Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Nicolás Molina se ocupa del área administrativa, contable, de finanzas, la facturación de la empresa, pagos y cobranzas y el diálogo con el contador y abogados.

Matías Arias se encarga del área de producción, el corte de las prendas, la manufactura y la calidad.

Por último, Julián Sánchez se encarga del área de compras, de packaging, manuales de uso, compras de insumos como telas, cierres, sistemas de calor y la atención al cliente post venta.