Cómo son los botines mendocinos que buscan calzar a la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

Hechos para la Tierra campaña de diseño de 22 pares de botines para la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 Cada par de botines tiene dueño: fue pensado y refleja la identidad de cada jugador de la Selección Argentina. Foto: Imagen creada con IA

El trabajo inició a principios de año con la idea de sacar el aula a la calle, y que las futuras diseñadoras apliquen en la práctica lo aprendido en clases. Las estudiantes pronto encontraron inspiración en el Mundial para asumir el desafío en equipo.

Con el apoyo de la agencia Kids on Coffee, la marca Quilmes y el bar cultural El Gordo al Arco, el proyecto "Hechos para la Tierra" empezó a rodar y hasta el mismísimo Leandro Paredes dio su visto bueno en las redes.

Botines para el Mundial, que no buscan exponerse sino ensuciarse

Federico Correa Vicente, director de la agencia creativa Kids on Coffee, explicó a Diario UNO que la idea surgió como una campaña mundialista para El Gordo al Arco, entendiendo al botín como el aliado simbólico de cada futbolista.

"Lo que busca esta actividad es que las estudiantes empiecen a aplicar lo aprendido, adaptándose a las necesidades de las marcas y trabajando en equipo", destaca acerca de las alumnas provenientes de diferentes ramas del Diseño: gráfica, indumentaria e interiores.

La única condición a la hora de crear fue que el par de botines debía seguir siendo funcional. Y así se pusieron manos a la obra, dejando volar la imaginación y con los tapones de punta investigando vida y trayectoria de cada jugador de la Selección Argentina, así como su rol y personalidad adentro de la cancha.

Federico Correa Vicente y Constanza Montalto Federico Correa Vicente, de la agencia Kids on Coffee, y Constanza Montalto, delegada de Alumnas de Diseño de la Universidad de Mendoza.

El resultado es un mosaico de técnicas aplicado a los botines donde se distingue el bordado manual, un guiño a la paciencia artesanal que recuerda, según Correa Vicente, "a las Patricias Mendocinas bordando la bandera del Cruce de los Andes".

Para el director creativo de la original campaña, "la coherencia la da la historia que cuentan en conjunto las estudiantes de Diseño, no el resultado visual individual de cada una". Y completó: "Adaptarse a necesidades de las marcas, trabajar en equipo pensando en lo mejor para el resultado, no en lo que a uno le gusta, todo esto resulta una difícil tarea para el diseñador que se lo imagina creando en solitario".

Leandro Paredes respondió a sus botines

Para las alumnas, en tanto, el proyecto "Hechos para la Tierra" pasó de ser una entrega académica a una realidad nacional cuando Leandro Paredes comentó uno de los videos de la campaña.

Constanza Montalto, delegada de las alumnas de la Universidad de Mendoza y representante del equipo ganador, aseguró que esa interacción fue un motor de confianza: "Nos impulsa a seguir haciendo realidad conceptos que empiezan como una idea. Nos deja la motivación para seguir creando".

Además les confirma el poder de llegada a través de la virtualidad. "Hoy las oportunidades están en todos lados gracias a las redes sociales, y objetivos que parecen lejanos con un click se pueden lograr y llegar más lejos de lo que se pensaban", consideró Montalto.

Embed - Estudiantes de Diseño intervienen botines para la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026

Sin embargo, el camino hacia los pies de los jugadores de fútbol tiene sus obstáculos técnicos debido a los contratos de patrocinio que los limita para interactuar con marcas o porpuestas que no los contrataron.

Federico Correa Vicente reveló que están apelando a la "humanidad" de los futbolistas argentinos: "Estamos tirando líneas para hacerlos llegar a Miami en una valija, que queden en el predio de AFA. Este un trabajo de homenaje y motivación; no hace falta que lo comenten en redes si eso los complica, un video por privado también sirve".

El diseño como puente para el reconocimiento

Y sintetizó que todas las patas de este proyecto, tanto académico como publicitario y creativo, se mueven bajo el impulso del "reconocimiento", a los equipos de trabajo y desarrollo y sobre todo a los campeones del mundo para quienes va dirigido.

En este sentido, "Hechos para la Tierra" refleja el esfuerzo, la dedicación y el amor de alcanzar un sueño compartido. Así en el Mundial de Fútbol como en la vida misma: "Si soñamos lo suficiente para creer que se puede ganar de nuevo un Mundial, tenemos que merecerlo. Y merecerlo significa salir a dejarlo todo, defender la camiseta como cuando se jugaba en la calle y te tirabas al asfalto para salvar que esa pelota no se cayera a la acequia".

Esta iniciativa también funciona como espejo del potencial creativo que existe en Mendoza. Federico Correa Vicente aseguró que, aunque ideas sobran, lo difícil es encontrar gente que las empuje.

Hechos para la Tierra campaña de diseño de 22 pares de botines para la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 Si los botines no llegan a los jugadores, el plan B de la campaña es exhibirlos en algún espacio o donarlo a quienes necesiten calzado para jugar al fútbol. Foto: Gentileza Kids on Coffee

"Mendoza siempre fue pionera en diseño, arquitectura y urbanismo. La calidad de vida que nos da el pueblo nos hace más humanos, y eso se refleja en las ideas. Esta tierra tiene algo, la montaña nos guía", reflexionó.

Desde su experiencia como estudiante de Diseño en la Universidad de Mendoza, Constanza Montalto confesó que para asumir este desafío de intervenir botines de fútbol tuvieron que reorganizar la vida universitaria: "Es un desafío que nos forma como profesionales; estas oportunidades no aparecen todos los días en nuestra rutina de estudiantes y la intervención en sí la tuvimos que hacer en una semana".

¿Y si los botines no llegan a manos de la Selección Argentina?

El spot audiovisual de esta campaña saldrá antes del comienzo del Mundial. Y, anticiparon los responsables, no se enfocará en el acto de intervenir los botines sino más bien en la historia que hay atrás.

"Esta es una campaña más, con una buena idea y un buen grupo de personas moviéndola. La magia está ahí, en que juntos llegamos más lejos, no en la idea. Ideas tenemos todos; lo difícil es dar con gente que crea en las ideas y las empuje con vos", sostuvo Federico Correa Vicente.

¿Pero qué pasa si los botines no llegan a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá? El plan B de la campaña es tan noble como el plan original. Si no terminan en el Mundial de Fútbol 2026 que arranca en menos de un mes, los botines se expondrán en espacios culturales o se donarán a quienes no tienen calzado para jugar. Al final del día, como dice su lema, están hechos para la tierra.

Hechos para la Tierra campaña de diseño de 22 pares de botines para la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 Una técnica especial de capas superpuestas y desgastadas se utilizó para el diseño de los botines de Lionel Messi. Foto: Gentileza Kids on Coffee

De todas las piezas, los botines de Lionel Messi sobresalen por una técnica de capas superpuestas y desgastadas que buscan representar el origen y la trayectoria del capitán de la Selección Argentina.

"Lograron un resultado exquisito", concluye Federico Correa Vicente, reafirmando que en vísperas del Mundial la ilusión vuelve a ensuciarse las rodillas para alcanzar la cuarta estrella y seguir siendo campeona. Eso sí, lo importante acá es dejar huella en el corazón de los argentinos donde el fútbol se vive con identidad.