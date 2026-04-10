Conmovedor: el gesto de los pibes de Godoy Cruz con un compañero que se hizo viral

Así se vio en un video que se le acercó a López con una caja, envuelta en regalo, y le dijo: "Disfrutalo. Te lo compramos entre todos los chicos". Julio abrió el hermoso regalo, no aguantó la emoción (se tapó la cara con su mano) y les dijo: "Gracias chicos, en serio". Todos lo aplaudieron sin parar.

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Porque futbolistas de la novena división de Godoy Cruz le regalaron botines a Julio López, quien no podía jugar por no tener calzado. pic.twitter.com/hlTvpAKoL1 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) April 10, 2026

Este es un claro ejemplo que cuando se quiere se puede. Además los chicos dejaron un mensaje para la gente grande, ya que muchas veces hay malos gestos en el fútbol. Ellos les enseñaron a los mayores que este deporte no se trata sólo de atajar un penal, de meter un caño o hacer un gol al ángulo, sino que hay otros hechos que se pueden llevar adelante para que, entre otras cosas, los días sean lindos para todas las personas. Como debe ser.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante San Telmo. El partido, correspondiente a la 9na fecha del Grupo A, será este sábado 11 de abril desde las 15.30. Tras este encuentro jugará por la fecha 10, el sábado 18 ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.