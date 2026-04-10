Conmovedor: el gesto de los pibes de Godoy Cruz con un compañero que se hizo viral

Los pibes de la novena división de Godoy Cruz fueron noticia este viernes, ya que tuvieron un conmovedor gesto con un compañero que se hizo viral.
Los pibes de la novena división de Godoy Cruz tuvieron un gran gesto con un compañero que se hizo viral
Los pibes de la novena división de Godoy Cruz fueron noticia este viernes, ya que tuvieron un conmovedor gesto con un compañero que se hizo viral.
Un grupo de chicos de esa categoría de Godoy Cruz juntaron dinero y le regalaron un par de botines a un compañero que no podía jugar porque no tenía calzado.
Julio López es el juvenil que no entrenaba en igualdad de condiciones por problemas económicos, algo que ocurre seguido en la actualidad. Y cuando el resto del plantel supo lo que le pasaba al chico decidió ayudarlo. Se organizaron en silencio y le dieron una grata sorpresa.
Así se vio en un video que se le acercó a López con una caja, envuelta en regalo, y le dijo: "Disfrutalo. Te lo compramos entre todos los chicos". Julio abrió el hermoso regalo, no aguantó la emoción (se tapó la cara con su mano) y les dijo: "Gracias chicos, en serio". Todos lo aplaudieron sin parar.
Este es un claro ejemplo que cuando se quiere se puede. Además los chicos dejaron un mensaje para la gente grande, ya que muchas veces hay malos gestos en el fútbol. Ellos les enseñaron a los mayores que este deporte no se trata sólo de atajar un penal, de meter un caño o hacer un gol al ángulo, sino que hay otros hechos que se pueden llevar adelante para que, entre otras cosas, los días sean lindos para todas las personas. Como debe ser.
Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante San Telmo. El partido, correspondiente a la 9na fecha del Grupo A, será este sábado 11 de abril desde las 15.30. Tras este encuentro jugará por la fecha 10, el sábado 18 ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.