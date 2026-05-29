Mendoza está presente en el video de la presentación de la lista de la Selección argentina para el Mundial

En la grabación se pueden ver las instalaciones del predio de la AFA y dentro de una sala que lleva el nombre de “Cuerpo Técnico de Selección Nacional”, Lionel Scaloni se encuentra sentado en su escritorio con un sobre en la mano.

Scaloni llama al utilero Mario De Stéfano y le pide que lleve el sobre con la lista para ser presentada formalmente. "Tranquilo, yo me encargo", dice el conocido Marito. Luego aparecen imágenes de Diego Armando Maradona, la Copa del Mundo obtenida en 2022, la Virgen María, el gol de Caniggia a Brasil en el Mundial '90, la convocatoria multitudinaria en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario colmado de hinchas e imágenes de la consagración argentina hace cuatro años.

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"Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos", le pide Scaloni a Marito.

La música que suena de fondo es la canción “Tierra Zanta”, uno de los éxitos del rapero Trueno, que hace alusión a la identidad argentina. Hacia el final del video se revelan todos los nombres de los jugadores convocados.

scaloni-video-lista-seleccion Scaloni dio la lista de la Selección argentina para el Mundial por medio de un video.

Mendoza está presente en el video de la presentación de la lista para el Mundial 2026

El momento donde aparece Mendoza es cuando una chica recibe el sobre de la lista de Scaloni y se lo pasa a otro señor. Se pueden ver de fondo los portones del Parque General San Martín y la incripción de la provincia a la derecha y abajo de la imagen.

Es un orgullo que esté presente en tan emotivo video, donde se habla del Mundial, algo tan importante para los futboleros argentinos.