Deportivo Maipú: el once que prepara Mariano Echeverría para jugar con Chacarita

La probable formación del Deportivo Maipú para recibir al Funebrero
La probable formación del Deportivo Maipú que pondría Mariano Echeverría para jugar este domingo ante Chacarita sería con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.
Deportivo Maipú buscará prolongar su racha positiva de local
Deportivo Maipú, que viene de perder de visitante ante San Martín de San Juan, buscará su tercer triunfo seguido de local en el torneo de la Primera Nacional. Le ganó 3 a 1 a Colegiales, 1 a 0 a Almagro y a Nueva Chicago. El Cruzado tiene 18 puntos y está octavo y metido en el Reducido. Mientras que su rival Chacarita tiene 18 los mismos puntos que Maipú y por diferencia de gol está décimo.
Lo que le queda al Deportivo Maipú en esta Primera Rueda
- Fecha 15: San Martín de San Juan (Visitante) - sábado 23 de mayo (16.30)
- Fecha 16: Chacarita (L) - domingo 31de mayo (17.00)
- Fecha 17: Güemes de Santiago Del Estero (V) - domingo 7 de junio (16.00)
- Fecha 18: Tristán Suárez (L) - domingo 14 de junio (16.30)
- Fecha 4 (fue postergada): Gimnasia y Tiro de Salta (L) - domingo 21 de junio (16.30)