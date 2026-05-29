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Primera Nacional

Deportivo Maipú: el once que prepara Mariano Echeverría para jugar con Chacarita

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17, contra Chacarita por la fecha 16 del torneo de la Primera Nacional.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría prepara el equipo del Deportivo Maipú para jugar con Chacarita.

Mariano Echeverría prepara el equipo del Deportivo Maipú para jugar con Chacarita.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú, tras la derrota ante San Martín de San Juan de visitante, se prepara para volver a jugar de local en un trascendental encuentro en el torneo de la Primera Nacional. Será ante Chacarita, en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B que se disputará este domingo desde las 17, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Giacone.

El entrenador Cruzado, Mariano Echeverría, no ha confirmado el equipo pero volverían a jugar Lucas Faggioli y Juan Cruz Giacone. Gonzalo Pereira será el juez del choque entre el Botellero y el Funebrero.

La probable formación del Deportivo Maipú para recibir al Funebrero

La probable formación del Deportivo Maipú que pondría Mariano Echeverría para jugar este domingo ante Chacarita sería con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú buscará prolongar su racha positiva de local

Deportivo Maipú, que viene de perder de visitante ante San Martín de San Juan, buscará su tercer triunfo seguido de local en el torneo de la Primera Nacional. Le ganó 3 a 1 a Colegiales, 1 a 0 a Almagro y a Nueva Chicago. El Cruzado tiene 18 puntos y está octavo y metido en el Reducido. Mientras que su rival Chacarita tiene 18 los mismos puntos que Maipú y por diferencia de gol está décimo.

Lo que le queda al Deportivo Maipú en esta Primera Rueda

  • Fecha 15: San Martín de San Juan (Visitante) - sábado 23 de mayo (16.30)
  • Fecha 16: Chacarita (L) - domingo 31de mayo (17.00)
  • Fecha 17: Güemes de Santiago Del Estero (V) - domingo 7 de junio (16.00)
  • Fecha 18: Tristán Suárez (L) - domingo 14 de junio (16.30)
  • Fecha 4 (fue postergada): Gimnasia y Tiro de Salta (L) - domingo 21 de junio (16.30)

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