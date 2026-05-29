Deportivo Maipú: el once que prepara Mariano Echeverría para jugar con Chacarita

La probable formación del Deportivo Maipú para recibir al Funebrero

La probable formación del Deportivo Maipú que pondría Mariano Echeverría para jugar este domingo ante Chacarita sería con: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Juan Cruz Giacone y Franco Saccone.

Deportivo Maipú buscará prolongar su racha positiva de local

Deportivo Maipú, que viene de perder de visitante ante San Martín de San Juan, buscará su tercer triunfo seguido de local en el torneo de la Primera Nacional. Le ganó 3 a 1 a Colegiales, 1 a 0 a Almagro y a Nueva Chicago. El Cruzado tiene 18 puntos y está octavo y metido en el Reducido. Mientras que su rival Chacarita tiene 18 los mismos puntos que Maipú y por diferencia de gol está décimo.

Lo que le queda al Deportivo Maipú en esta Primera Rueda