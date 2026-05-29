Independiente Rivadavia jugará con Fluminense en octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de terminar primero en el Grupo C, Independiente Rivadavia conoció a su rival de los octavos de final de la Copa Libertadores. La Lepra se enfrentará con Fluminense en la siguiente instancia en el certamen continental.
Independiente Rivadavia se cruzará con Fluminense en octavos de final de la Copa Libertadores
Luego de terminar primero en el Grupo C, Independiente Rivadavia conoció a su rival de los octavos de final de la Copa Libertadores. La Lepra se enfrentará con Fluminense en la siguiente instancia en el certamen continental.
En la la Sede de Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, se lleva a cabo el sorteo donde los 16 equipos clasificados conocieron a sus rivales que enfrentarán en los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia integró el Bombo 1 por haber terminado como líder del Grupo C con 16 unidades. Lo acompañaron en este bolillero: Flamengo, Independiente del Valle, Liga de Quito, Corinthians, Universidad Católica, Cerro Porteño y Coquimbo Unido.
En el Bombo 2, se ubicaron los segundos de cada grupo con: Rosario Central, Mirassol, Platense, Estudiantes, Palmeiras, Deportes Tolima, Cruzeiro y Fluminense.
El azar determinó que la Lepra se enfrente en octavos de final frente a Fluminense de Brasil, rival con el que compartió el Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco brasileño terminó segundo del grupo con 8 unidades, a ocho de diferencia de Independiente Rivadavia, líder de la zona.
En los dos enfrentamientos entre ambos en fase de grupos, la Lepra venció al Flu en el mítico Estadio Maracaná por 2 a 1 en Brasil, y luego empató 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas.
Octavos de final
Ida: 11 al 13 de agosto
Vuelta: 18 al 20 de agosto
Cuartos de final
Ida: 8 al 10 de septiembre
Vuelta: 15 al 17 de septiembre
Semifinales
Ida: 13 y 14 de octubre
Vuelta: 20 y 21 de octubre
Final
28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.