Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Libertadores

Independiente Rivadavia jugará con Fluminense en octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia se cruzará con Fluminense en octavos de final de la Copa Libertadores

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
﻿Independiente Rivadavia volverá al Maracaná en los octavos de final de la Copa Libertadores. 

﻿Independiente Rivadavia volverá al Maracaná en los octavos de final de la Copa Libertadores. 

Luego de terminar primero en el Grupo C, Independiente Rivadavia conoció a su rival de los octavos de final de la Copa Libertadores. La Lepra se enfrentará con Fluminense en la siguiente instancia en el certamen continental.

En la la Sede de Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, se lleva a cabo el sorteo donde los 16 equipos clasificados conocieron a sus rivales que enfrentarán en los octavos de final de la Copa Libertadores.

sorteo copa

Independiente Rivadavia espera rival por los octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia integró el Bombo 1 por haber terminado como líder del Grupo C con 16 unidades. Lo acompañaron en este bolillero: Flamengo, Independiente del Valle, Liga de Quito, Corinthians, Universidad Católica, Cerro Porteño y Coquimbo Unido.

En el Bombo 2, se ubicaron los segundos de cada grupo con: Rosario Central, Mirassol, Platense, Estudiantes, Palmeiras, Deportes Tolima, Cruzeiro y Fluminense.

El azar determinó que la Lepra se enfrente en octavos de final frente a Fluminense de Brasil, rival con el que compartió el Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco brasileño terminó segundo del grupo con 8 unidades, a ocho de diferencia de Independiente Rivadavia, líder de la zona.

En los dos enfrentamientos entre ambos en fase de grupos, la Lepra venció al Flu en el mítico Estadio Maracaná por 2 a 1 en Brasil, y luego empató 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Todos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

  • Estudiantes LP - Universidad Católica
  • Mirassol - Liga de Quito
  • Fluminensen - Independiente Rivadavia
  • Deportes Tolima - Independiente del Valle
  • Cruzeiro - Flamengo
  • Platense - Coquimbo Unido
  • Cerro Porteño - Palmeiras
  • Rosario Central - Corinthians
cruces libertadores 1

Calendario de Copa Libertadores

Octavos de final

Ida: 11 al 13 de agosto

Vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Ida: 8 al 10 de septiembre

Vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Ida: 13 y 14 de octubre

Vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas