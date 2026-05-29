Independiente Rivadavia jugará con Fluminense en octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia espera rival por los octavos de final de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia integró el Bombo 1 por haber terminado como líder del Grupo C con 16 unidades. Lo acompañaron en este bolillero: Flamengo, Independiente del Valle, Liga de Quito, Corinthians, Universidad Católica, Cerro Porteño y Coquimbo Unido.

En el Bombo 2, se ubicaron los segundos de cada grupo con: Rosario Central, Mirassol, Platense, Estudiantes, Palmeiras, Deportes Tolima, Cruzeiro y Fluminense.

El azar determinó que la Lepra se enfrente en octavos de final frente a Fluminense de Brasil, rival con el que compartió el Grupo C de la Copa Libertadores. El elenco brasileño terminó segundo del grupo con 8 unidades, a ocho de diferencia de Independiente Rivadavia, líder de la zona.

En los dos enfrentamientos entre ambos en fase de grupos, la Lepra venció al Flu en el mítico Estadio Maracaná por 2 a 1 en Brasil, y luego empató 1 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Todos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes LP - Universidad Católica

Mirassol - Liga de Quito

Fluminensen - Independiente Rivadavia

Deportes Tolima - Independiente del Valle

Cruzeiro - Flamengo

Platense - Coquimbo Unido

Cerro Porteño - Palmeiras

Rosario Central - Corinthians

cruces libertadores 1

Calendario de Copa Libertadores

Octavos de final

Ida: 11 al 13 de agosto

Vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Ida: 8 al 10 de septiembre

Vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Ida: 13 y 14 de octubre

Vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

28 de noviembre en la ciudad de Montevideo.