Cómo les fue a Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en la jornada inicial del Seven de Valladolid

Embed ¡Apareció el Rayo! De pelota recuperada, #LosPumas7s armaron un gran contragolpe, y Marcos Moneta facturó frente a Alemania.



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Tras esta victoria, Los Pumas 7s cerraron la jornada enfrentando a Uruguay y aseguraron la clasificación a cuartos de final con un triunfo por 40 a 14 con tries de Martiniano Arrieta, Luciano González, Sebastián Dubuc (3) y Graziano; un gol del tucumano Arrieta y otros 4 de Vera Feld.

Embed Luciano González marcó el camino a pura potencia, fijó la marca y le sirvió el try a Arrieta, que apoyó frente a Uruguay.



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Este sábado, con la clasificación asegurada, el seleccionado nacional masculino completará la etapa de clasificación enfrentando a Nueva Zelanda desde las 7.39 y luego aguardará el cruce de cuartos. Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.

Las Yaguaretés cayeron ante Nueva Zelanda

El debut del seleccionado femenino fue con derrota ante Nueva Zelanda por 38 a 7 pese al try de Talia Rodich y la conversión de Sofía González.

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El próximo partido será a las 11.02 ante Japón y el cierre de la fase de grupos será el sábado a las 5.44 ante Brasil.