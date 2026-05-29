Cómo les fue a Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en la jornada inicial del Seven de Valladolid

Los Pumas 7s debutaron con dos victorias y Las Yaguaretés con una derrota en el Seven de Valladolid, segunda de las 3 etapas del SVNS World Championship que definirá al campeón del Circuito Mundial de seven.
Los Pumas 7s debutaron con dos victorias y Las Yaguaretés con una derrota en el Seven de Valladolid, segunda de las 3 etapas del SVNS World Championship que definirá al campeón del Circuito Mundial de seven.
Los Pumas 7s debutaron con dos victorias y Las Yaguaretés con una derrota en el Seven de Valladolid, segunda de las 3 etapas del SVNS World Championship que definirá al campeón del Circuito Mundial de seven.
El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora se impuso en el debut a Alemania por 26 a 17 con tries de Matteo Graziano, Marcos Moneta, Santiago Álvarez, y Pedro De Haro, mientras que el propio De Haro, Juan Patricio Batac y Santiago Vera Feld sumaron una conversión cada uno.
Tras esta victoria, Los Pumas 7s cerraron la jornada enfrentando a Uruguay y aseguraron la clasificación a cuartos de final con un triunfo por 40 a 14 con tries de Martiniano Arrieta, Luciano González, Sebastián Dubuc (3) y Graziano; un gol del tucumano Arrieta y otros 4 de Vera Feld.
Este sábado, con la clasificación asegurada, el seleccionado nacional masculino completará la etapa de clasificación enfrentando a Nueva Zelanda desde las 7.39 y luego aguardará el cruce de cuartos. Todos los partidos se pueden ver por Fox Sports y Disney Plus.
El debut del seleccionado femenino fue con derrota ante Nueva Zelanda por 38 a 7 pese al try de Talia Rodich y la conversión de Sofía González.
El próximo partido será a las 11.02 ante Japón y el cierre de la fase de grupos será el sábado a las 5.44 ante Brasil.