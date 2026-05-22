Comienza este sábado el Top 8 del Torneo Regional de Cuyo 2026 de rugby con TV por El Siete

Todos los partidos tendrán sus correspondientes preliminares de Preintermedia e Intermedia y marcarán el inicio formal de la competencia después de la etapa de clasificación cada provincia.

El Siete televisará el partido más importante de cada una de las 14 fechas del Regional de Cuyo, además de las semifinales y la final.

El fixture del Torneo Regional de Cuyo 2026

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Presentación en sociedad del Torneo Regional de Cuyo

La Unión de Rugby de Cuyo presentó este viernes el Torneo Regional de Cuyo 2026 con la presencia de dirigentes, capitanes, entrenadores e invitados de todos los clubes de la región.

La reunión que había sido postergada el miércoles por el fallecimiento de Gabriel Bertranou fue en Bendito Rufián, en La Barraca Mall, y sirvió para anunciar el inicio de la competencia regional que se extenderá hasta el 14 de noviembre, fecha establecida para la gran final.