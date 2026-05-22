Comienza este sábado el Top 8 del Torneo Regional de Cuyo 2026 de rugby con TV por El Siete

El Top 8 del Torneo Regional de Cuyo 2026 comenzará este sábado 23 de mayo con la disputa de 4 partidos y televisación en vivo por El Siete.
El Top 8 del Torneo Regional de Cuyo comenzará este sábado 23 de mayo con la disputa de 4 partidos y televisación en vivo por El Siete.
El Top 8 del Torneo Regional de Cuyo 2026 comenzará este sábado 23 de mayo con la disputa de 4 partidos y televisación en vivo por El Siete.
Con dos encuentros en San Juan y otros dos en Mendoza se pondrá en marcha una nueva edición de la competencia más importante del Oeste argentino y el partidos saliente es el que jugarán en General Ortega, desde las 15.30, Teqüé y Los Tordos.
El resto de la jornada comenzará a las 16 y tendrá los cruces Mendoza RC vs. Liceo; Universitario de San Juan vs. Marista, en cancha de Alfiles, y San Juan RC vs. Banco Mendoza.
Todos los partidos tendrán sus correspondientes preliminares de Preintermedia e Intermedia y marcarán el inicio formal de la competencia después de la etapa de clasificación cada provincia.
El Siete televisará el partido más importante de cada una de las 14 fechas del Regional de Cuyo, además de las semifinales y la final.
La Unión de Rugby de Cuyo presentó este viernes el Torneo Regional de Cuyo 2026 con la presencia de dirigentes, capitanes, entrenadores e invitados de todos los clubes de la región.
La reunión que había sido postergada el miércoles por el fallecimiento de Gabriel Bertranou fue en Bendito Rufián, en La Barraca Mall, y sirvió para anunciar el inicio de la competencia regional que se extenderá hasta el 14 de noviembre, fecha establecida para la gran final.